Масштабы заминирования в Украине достигают площади Греции: на очистку может уйти более 10 лет, — СМИ

Украина после начала большой войны с Россией столкнулась с масштабной проблемой минного загрязнения, которая охватывает значительную часть территории страны. По оценкам специалистов, полное разминирование может занять не менее 10 лет, даже при условии постоянной международной помощи и активной работы саперов.

В материале польского издания Rzeczpospolita говорится о том, что примерно 23-25% территории Украины могут быть загрязнены минами или неразорвавшимися боеприпасами. По мнению автора, эти площади, соизмеримые с территорией Греции. Проблема касается не только линии фронта, но и деоккупированных регионов, в частности Киевской области, Харьковщины, Херсонщины и других территорий, где российские войска находились даже короткое время.

Наиболее сложная ситуация остается в районах, где продолжались активные боевые действия или оккупация. Даже в местах, освобожденных еще в 2022 году, в частности в Буче, саперы до сих пор находят мины и неразорвавшиеся снаряды. Работы по разминированию продолжаются постоянно, но продвигаются медленно из-за огромных масштабов загрязнения и сложности доступа к отдельным территориям.

Представители организации HALO Trust отмечают, что любая территория, где находились российские войска, даже короткое время, считается потенциально опасной. По их оценкам, Украина может оставаться частично заминированной еще более 10 лет. Подобные проблемы уже фиксировались в других странах после войн, где очистка территорий растягивалась на десятилетия.

"Боевые операции могут прекратиться, но угроза от мин — теперь для рядовых жителей — остается. Например, команды "гуманитарного разминирования" в Афганистане до сих пор удаляют такие мины, оставшиеся после советского вторжения", — пояснила специалистка по минам Юлия Чиколба.

Также в материале отмечается, что Россия, как и ряд других государств, не присоединилась к Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Украина ранее была участницей этого соглашения и даже уничтожала собственные запасы таких боеприпасов, однако после начала полномасштабной войны была вынуждена изменить подход к обороне. В конце концов, страна начала как производить мины самостоятельно, так и получать их от партнеров. На фоне российской угрозы часть европейских стран — в частности Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия — также пересмотрели свою позицию по конвенции или вышли из нее.

Сейчас же в Украине работают сотни саперных групп и большое количество специализированной техники, но этого все равно недостаточно для масштабов проблемы. Всего задействовано более 130 сертифицированных операторов противоминной деятельности и около 300 единиц машин, которые занимаются разминированием. Основной акцент делается на сельскохозяйственных землях, ведь их нужно как можно быстрее вернуть к использованию. В то же время процесс остается дорогим: очистка только одного гектара стоит примерно 4700 злотых, что существенно усложняет темпы работ.

Кроме того, дополнительным вызовом остается нехватка специалистов, и поэтому к разминированию привлекают не только военных саперов, но и международные организации и частные компании. Несмотря на это, риски для тех, кто выполняет эти работы, остаются высокими. Известны случаи, когда российские войска обстреливали группы саперов во время работы, в частности на Черниговщине, где в результате одного из таких ударов погибли представители международной миссии.

Чтобы ускорить очистку территорий, Украина активно внедряет технологические решения. Одним из ключевых инструментов стала цифровая платформа GRIT, которая анализирует данные с дронов и с помощью искусственного интеллекта определяет участки с наибольшей вероятностью минирования. Благодаря этой системе уже определено более 5000 гектаров территорий, требующих первоочередного разминирования.

В работе саперов также все чаще используются дроны с искусственным интеллектом, которые анализируют фото и видео с воздуха и помогают находить взрывоопасные предметы с точностью около 70%. Параллельно украинские разработчики создают роботизированные комплексы для дистанционного разминирования.

Ранее начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько рассказывал, что российские войска продолжают активно дистанционно минировать Херсон и населенные пункты общины. Однако наибольшая опасность заключается в том, что взрывоопасные предметы маскируют под обычные вещи, в частности: обломки, мусор или природные элементы.

