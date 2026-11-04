"Взбодрит это болото": Лукашенко нашел для Трампа "теплое место" за пределами Белого дома

Дональд Трамп может получить неожиданное предложение о карьере после ухода из Белого дома — Александр Лукашенко уже придумал, где американский президент мог бы "разворушить болото" и кому стоит доверить руководство ООН.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу возглавить Организацию Объединённых Наций (ООН). По его мнению, американский лидер мог бы активизировать работу организации и выдвинуть новые инициативы. Об этом Лукашенко заявил 3 ноября во время беседы с представителями Израиля в кулуарах IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Видео с его выступлением опубликовал близкий к белорусской президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

В ходе беседы Лукашенко заявил, что поддерживает американского президента на все 100% и не скрывает этого. Он напомнил, что открыто выступал в его поддержку во время выборов в США.

Видео дня

"Я же „трампист“. Я же публично поддерживал его на выборах", — сказал белорусский лидер.

После этого Лукашенко высказал предположение, что Трамп мог бы возглавить ООН. По его словам, это придало бы организации новый импульс и способствовало бы появлению новых предложений по международным вопросам.

"Вот его нужно отправить в Организацию Объединенных Наций. Он там быстро разворошит это болото. Он подкинет нам столько инициатив", — заявил Лукашенко.

В то же время предложение Лукашенко относительно должности генерального секретаря ООН было его собственным заявлением. Во время выступления он не сообщал ни об официальной кандидатуре Трампа на эту должность, ни о каких-либо официальных договоренностях относительно его назначения.

Кстати, в предыдущих заявлениях белорусский лидер поддерживал подход Дональда Трампа к урегулированию международных конфликтов и критиковал решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира. По мнению Лукашенко, именно американский президент удерживает Европу от ядерной войны.

Данное заявление прозвучало в кулуарах IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 3–4 ноября. Мероприятие посвящено вопросам международной и региональной безопасности, а также отношениям между государствами.

Может ли Трамп стать генеральным секретарем ООН

Предложение Лукашенко прозвучало на фоне подготовки к избранию нового генерального секретаря ООН. Полномочия нынешнего главы организации Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года, новый генсек должен приступить к работе 1 января 2027 года.

Согласно правилам ООН, кандидатуру должно выдвинуть одно или несколько государств-членов организации. Затем Совет Безопасности ООН рекомендует кандидата Генеральной Ассамблее, которая принимает решение о назначении. В то же время решающее значение имеет позиция пяти постоянных членов Совета Безопасности — США, Великобритании, Франции, Китая и России, ведь каждый из них может заблокировать кандидатуру правом вето. Поэтому, несмотря на предложение Лукашенко, для назначения Трампа генеральным секретарем ООН необходимо пройти установленную процедуру, а само заявление белорусского лидера не свидетельствует о наличии соответствующих договоренностей.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глиба Десятникова помощником генсека по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций. Десятников имеет 35-летний стаж работы в МИД РФ, ранее был послом России в Иордании и занимался вопросами Ближнего Востока и Азии.

Также Фокус сообщал, что представители администрации Дональда Трампа продвигают идею выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН при поддержке США, России и Китая. По предварительной информации, Москва и Пекин уже поддержали эту идею, однако окончательного решения пока нет.