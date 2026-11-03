Путін більше не вірить Трампу і хоче посилити атаки по енергетиці України, — Bloomberg

У Кремлі більше не вірять, що Дональд Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на російських умовах. Через це Москва планує посилити атаки й готується до затяжної війни.

У своїй статті Bloomberg посилається на обізнані джерела. За їхніми словами, Володимир Путін має намір збільшувати військовий тиск на Україну та її європейських союзників. Ключовим чинником називають підсумки проміжних виборів у США. За даними джерел видання, якщо позиції Трампа після них ослабнуть, це істотно вплине на хід війни.

Москва, як пишуть журналісти, шукатиме шляхи для зняття американських санкцій і намагатиметься переконати Трампа, що вести бізнес можна, не чекаючи завершення війни. Водночас, за даними Bloomberg, малоймовірно, що в разі програшу Республіканської партії на виборах до Конгресу Трамп активніше підтримуватиме Київ та Європу.

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Співрозмовники видання зазначають: "У нього може зменшитися простір для маневру, щоб змусити Зеленського укласти угоду, а це, своєю чергою, може розв'язати руки Путіну для посилення атак на енергетичну інфраструктуру України".

Переговори в Абу-Дабі та можлива зустріч у Китаї

Відновлення мирних переговорів за участю представників України, США та Росії заплановане на 10-11 листопада в Абу-Дабі. За даними Bloomberg, Путін досі не демонструє готовності поступитися жорсткими вимогами щодо українських територій.

Крім того, Путін і Трамп можуть зустрітися цього місяця в Китаї на саміті АТЕС під головуванням лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Це дасть Путіну нову можливість спробувати схилити американського лідера на свій бік. Зустріч планують без України та європейських партнерів, але в Москві, як зазначається, не очікують від неї значного прориву.

Військові витрати Росії та іранський чинник

Після того як серпнева зустріч Путіна й Трампа на Алясці у 2025 році закінчилася без результатів, Кремль заклав різке зростання оборонного бюджету. Видання пише, що військові видатки Росії на 2026 рік збільшили майже на 60 млрд доларів, до близько 200 млрд доларів. Проєкт бюджету передбачає схожі витрати й на 2027 рік.

Мирний процес в Абу-Дабі, за інформацією Bloomberg, може зірватися через загострення на Близькому Сході, якщо Трамп реалізує погрози відновити удари по Ірану. Наукова співробітниця лондонського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс попереджає, що Трамп може переключити увагу з України на Іран, якщо Росія наполягатиме на територіальних претензіях.

За її словами, "це може поставити під загрозу військову допомогу США Україні на тій підставі, що ці кошти слід було б використати проти Ірану або для підтримки систем протиповітряної оборони Ізраїлю".

Тим часом Кремль вже назвав головного переговірника. Стало відомо, хто представлятиме Росію на переговорах в Абу-Дабі.

А от державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Путін не розглядатиме питання початку перемовин щодо миру з Україною. На думку посадовця, така опція стане можливою не раніше весни наступного року.