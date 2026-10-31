Раніше Путін не погодиться: Рубіо назвав ймовірну дату контактів щодо миру РФ з Україною — ЗМІ

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що російський лідер Володимир Путін не розглядатиме питання початку перемовин щодо миру з Україною. На думку посадовця, така опція стане можливою не раніше весни наступного року.

Держсекретар США також переконаний, що глава РФ прибуде на саміт G20, який відбуватиметься в американському Маямі. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на три джерела в середовищі політиків Європи.

"Рубіо сумнівається, що президент РФ Володимир Путін приїде на саміт G20, який відбудеться 14–15 грудня в Маямі, попри запрошення від адміністрації Дональда Трампа", — пишуть ЗМІ.

Рубіо вважає, що перемовини стануть можливими не раніше весни наступного року Фото: Радіо Свобода

Очільник Держдепу США додав, що російський диктатор не погодиться на початок мирних перемовин раніше за весну наступного року. Рубіо також переконаний, що ще одним каменем спотикання між Києвом і Москвою буде питання євроатлантичної інтеграції України.

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"Крім того, держсекретар США назвав вступ України до НАТО як гарантію безпеки нереалістичним у короткостроковій перспективі та таким, на що ніколи не погодиться Путін", — пишуть ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Кремль виступив проти участі ЄС у переговорах щодо України. Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков відзначив, що в Кремлі не бачать країни ЄС у тристоронньому форматі.

Згодом стало відомо, що в США визначилися з країнами-посередниками в Європі. У Вашингтоні переконані, що вважають Німеччину, Францію та Велику Британію найімовірнішими представниками ЄС на перемовинах між РФ і Україною.