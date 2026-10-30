У США визначились з трьома країнами Європи, які будуть за столом переговорів з РФ та Україною, — FT

У США вважають Німеччину, Францію та Велику Британію найімовірнішими представниками Європи на переговорах про завершення війни Росії проти України. Остаточного рішення щодо участі європейців у перемовинах поки немає.

Йдеться про так званий формат E3, пише Financial Times. За даними видання, американська сторона розглядає ці три країни як найбільш імовірних представників європейських інтересів у переговорному процесі.

Один із європейських дипломатів розповів FT, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже погодили участь формату E3 з українською владою під час візиту до Києва у вересні.

Що не влаштовує інші країни Європи

Перспектива того, що Європу представлятимуть лише три держави, викликає занепокоєння в інших країнах континенту. Співрозмовники видання зазначають, що Німеччина, Франція та Велика Британія належать до найвпливовіших європейських держав. Водночас їхнє представництво від імені всього континенту може відштовхнути менші країни.

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Ще один дипломат наголосив: перед визначенням конкретних представників потрібно насамперед забезпечити Європі місце за столом переговорів.

Кого ще називали як можливих представників

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що європейські лідери розглядають п'ятьох політиків, які потенційно могли б представляти Європу на переговорах із російським президентом Володимиром Путіним. Серед них прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Ми вже писали, що Кремль може відмовитись від участі у переговорах щодо України в Абу-Дабі, попередив помічник Путіна Юрій Ушаков. Привід для відмови — погіршення ситуації на лінії фронту.

Нагадуємо, 28 жовтня медіа The Financial Times повідомило, що вперше під час переговорів Україна начебто "змінила позицію".