В США определились с тремя странами Европы, которые будут участвовать в переговорах с РФ и Украиной, — FT

В США считают Германию, Францию и Великобританию наиболее вероятными представителями Европы на переговорах о прекращении войны России против Украины. Окончательного решения об участии европейцев в переговорах пока нет.

Речь идет о так называемом формате E3, пишет Financial Times. По данным издания, американская сторона рассматривает эти три страны как наиболее вероятных представителей европейских интересов в переговорном процессе.

Один из европейских дипломатов сообщил FT, что специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже согласовали участие формата E3 с украинскими властями во время визита в Киев в сентябре.

Что не устраивает другие страны Европы

Перспектива того, что Европу будут представлять лишь три государства, вызывает беспокойство в других странах континента. Собеседники издания отмечают, что Германия, Франция и Великобритания входят в число самых влиятельных европейских государств. В то же время их представительство от имени всего континента может оттолкнуть более мелкие страны.

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Еще один дипломат подчеркнул: прежде чем назначать конкретных представителей, необходимо в первую очередь обеспечить Европе место за столом переговоров.

Кого ещё называли в качестве возможных представителей

Ранее издание The Telegraph сообщало, что европейские лидеры рассматривают пять политиков, которые потенциально могли бы представлять Европу на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Среди них премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Мы уже писали, что Кремль может отказаться от участия в переговорах по Украине в Абу-Даби, предупредил помощник Путина Юрий Ушаков. Поводом для отказа стало ухудшение ситуации на линии фронта.

Напоминаем, что 28 октября издание The Financial Times сообщило, что впервые в ходе переговоров Украина якобы "изменила свою позицию".