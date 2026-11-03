Путин больше не верит Трампу и хочет усилить удары по энергетике Украины, — Bloomberg

В Кремле больше не верят, что Дональд Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на российских условиях. В связи с этим Москва планирует усилить атаки и готовится к затяжной войне.

В своей статье Bloomberg ссылается на осведомлённые источники. По их словам, Владимир Путин намерен усиливать военное давление на Украину и её европейских союзников. Ключевым фактором называют итоги промежуточных выборов в США. По данным источников издания, если позиции Трампа после них ослабнут, это существенно повлияет на ход войны.

Москва, как пишут журналисты, будет искать пути снятия американских санкций и пытаться убедить Трампа, что вести бизнес можно, не дожидаясь окончания войны. В то же время, по данным Bloomberg, маловероятно, что в случае поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс Трамп будет более активно поддерживать Киев и Европу.

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Собеседники издания отмечают: "У него может сократиться пространство для маневра, чтобы заставить Зеленского заключить соглашение, а это, в свою очередь, может развязать руки Путину для усиления атак на энергетическую инфраструктуру Украины".

Переговоры в Абу-Даби и возможная встреча в Китае

Возобновление мирных переговоров с участием представителей Украины, США и России запланировано на 10–11 ноября в Абу-Даби. По данным Bloomberg, Путин до сих пор не демонстрирует готовности пойти на уступки в отношении жестких требований, касающихся украинских территорий.

Кроме того, Путин и Трамп могут встретиться в этом месяце в Китае на саммите АТЭС под председательством лидера Китая Си Цзиньпина. Это даст Путину новую возможность попытаться склонить американского лидера на свою сторону. Встречу планируют провести без участия Украины и европейских партнеров, но в Москве, как отмечается, не ожидают от неё значительного прорыва.

Военные расходы России и иранский фактор

После того как августовская встреча Путина и Трампа на Аляске в 2025 году завершилась безрезультатно, Кремль заложил резкое увеличение оборонного бюджета. Издание пишет, что военные расходы России на 2026 год увеличены почти на 60 млрд долларов, до примерно 200 млрд долларов. Проект бюджета предусматривает аналогичные расходы и на 2027 год.

Мирный процесс в Абу-Даби, по информации Bloomberg, может сорваться из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, если Трамп воплотит в жизнь свои угрозы возобновить удары по Ирану. Научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI Эмили Феррис предупреждает, что Трамп может переключить внимание с Украины на Иран, если Россия будет настаивать на территориальных претензиях.

По её словам, "это может поставить под угрозу военную помощь США Украине на том основании, что эти средства следовало бы использовать против Ирана или для поддержки систем противовоздушной обороны Израиля".

Тем временем Кремль уже назвал главного переговорщика. Стало известно, кто будет представлять Россию на переговорах в Абу-Даби.

А вот государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Путин не будет рассматривать вопрос о начале мирных переговоров с Украиной. По мнению чиновника, такая возможность появится не раньше весны следующего года.