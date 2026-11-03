"Мы теряем титанов": Украина может лишиться части союзников в Конгрессе после выборов

Промежуточные выборы в Конгресс изменят для Украины расклад сил в Вашингтоне независимо от того, кто победит: из политики уходят несколько республиканцев, которые последовательно поддерживали Киев. А демократам, даже если они захотят сделать больше, будет сложнее провести нужные законопроекты.

Украина лишится части своих ключевых союзников в Конгрессе, каким бы ни был результат промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября. Причина проста: из политики уходят сразу несколько влиятельных республиканцев, которые последовательно поддерживали Киев, пишет Politico.

Среди них — бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, сенаторы Том Тиллис, Билл Кассиди и Джон Корнин, а также члены Палаты представителей Дон Бейкон и Майкл Маккол.

"Мы теряем титанов среди сторонников Украины в Конгрессе", — заявил президент Украинского конгресс-комитета Америки Майкл Савков.

Даже если демократы получат большинство с намерением сделать для Украины больше, им будет сложнее продвигать конкретные законопроекты — из-за позиции Дональда Трампа. Еще в прошлом месяце ведущие члены комитетов по национальной безопасности Палаты представителей от Демократической партии обещали инициировать законодательство для обеспечения безопасности Украины.

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Неназванный помощник одного из республиканцев в Палате представителей прогнозирует, что инициатив, имеющих реальное влияние, станет меньше.

"Я опасаюсь, что не удастся сформировать коалицию сенаторов, которые будут работать над законопроектами, получившими поддержку этой администрации, — а также за кулисами добиваться, чтобы администрация их поддержала", — сказал он.

Сами республиканцы рискуют утратить часть своего влияния, если демократы получат контроль над одной или двумя палатами. Однако даже в этом случае они останутся важной силой — как потенциальный канал связи с президентом и как часть большинства, способного преодолеть вето.

Politico отмечает, что республиканцы, баллотирующиеся вместо опытных партийцев, проявляют к Украине заметно меньше сочувствия. Энди Барр, который борется за место Макконнелла, голосовал против Закона о поддержке Украины. А возможный преемник Макколла Крис Хобер ранее был главным юрисконсультом комитета, основанного Илоном Маском — предпринимателем, известным своей критикой в адрес Украины.

В то же время сторонники Киева среди республиканцев ещё могут усложнить жизнь Трампу. Дон Бейкон неделей ранее заявил Politico: "Трамп даже не может воспринимать Россию как нашего противника… Зачем мне финансировать его программу?"

Ранее Politico сообщало, что в случае поражения республиканцев на этих выборах Трамп может вывести из Европы ещё тысячи военнослужащих или сократить финансирование НАТО, а также ограничить программу закупок вооружения для Украины.

Ранее сообщалось, что накануне промежуточных выборов российские власти запустили тайную кампанию влияния в интернете. Ее цель — формировать общественное мнение и подрывать позиции как демократов, так и республиканцев, поддерживающих Украину. Об этом заявили заместитель председателя Комитета по разведке Сената Марк Уорнер и ведущий член Комитета по разведке Палаты представителей Джим Хаймс.

Также сообщалось, что политический аналитик Вадим Денисенко оценивает переговоры в Осло как промежуточные — из них может выйти даже полное перемирие, однако все участники процесса ждали именно выборов в США, чтобы предпринимать дальнейшие шаги.