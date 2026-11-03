"Ми втрачаємо титанів": Україна може залишиться без частини союзників у Конгресі після виборів

Проміжні вибори до Конгресу змінять для України розклад у Вашингтоні незалежно від того, хто переможе: політику залишають кілька республіканців, які послідовно підтримували Київ. А демократам, навіть якщо вони захочуть зробити більше, буде складніше провести потрібні законопроєкти.

Україна втратить частину своїх ключових союзників у Конгресі хай там який результат дадуть проміжні вибори, що проходять у США 3 листопада. Причина проста: з політики йдуть одразу кілька впливових республіканців, які послідовно підтримували Київ, пише Politico.

Серед них колишній лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, сенатори Том Тілліс, Білл Кассіді та Джон Корнін, а також члени Палати представників Дон Бейкон і Майкл Маккол.

"Ми втрачаємо титанів серед прихильників України в Конгресі", – заявив президент Українського конгресового комітету Америки Майкл Савків.

Навіть якщо демократи здобудуть більшість із наміром зробити для України більше, провести конкретні законопроєкти їм буде важче – через позицію Дональда Трампа. Ще минулого місяця провідні члени комітетів з національної безпеки Палати представників від Демократичної партії обіцяли ініціювати законодавство для забезпечення безпеки України.

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Неназваний помічник одного з республіканців у Палаті представників прогнозує, що ініціатив із реальним впливом стане менше.

"Я побоююся, що не вдасться сформувати коаліцію сенаторів, які працюватимуть над законопроектами, що отримають підтримку цієї адміністрації, – а також за лаштунками домагатимуться, щоб адміністрація їх підтримала", – сказав він.

Самі республіканці ризикують втратити частину впливу, якщо демократи отримають контроль над однією або двома палатами. Проте й тоді вони залишаться важливими – як потенційний канал зв'язку з президентом і як частина більшості, здатної подолати вето.

Politico зазначає, що республіканці, які балотуються замість досвідчених партійців, виявляють до України помітно менше співчуття. Енді Барр, який бореться за місце Макконнелла, голосував проти Закону про підтримку України. А можливий наступник Маккола Кріс Гобер раніше був головним юрисконсультом комітету, заснованого Ілоном Маском – підприємцем, відомим критикою на адресу України.

Водночас прихильники Києва серед республіканців ще мають змогу ускладнити життя Трампу. Дон Бейкон тижнем раніше сказав Politico: "Трамп навіть не може сприймати Росію як нашого супротивника… Навіщо мені фінансувати його програму?"

Раніше Politico писало, що в разі поразки республіканців на цих виборах Трамп може вивести з Європи ще тисячі військовослужбовців або скоротити фінансування НАТО, а також обмежити програму закупівель озброєння для України.

Раніше повідомлялося, що напередодні проміжних виборів російська влада запустила таємну кампанію впливу в інтернеті. Її мета – формувати громадську думку та підривати позиції і демократів, і республіканців, які підтримують Україну. Про це заявили віцеголова Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер і провідний член Комітету з розвідки Палати представників Джим Гаймс.

Також повідомлялося, що переговори в Осло політичний аналітик Вадим Денисенко оцінює як проміжні – із них може вийти навіть повне перемир'я, однак усі учасники процесу чекали саме на вибори в США, щоб робити подальші кроки.