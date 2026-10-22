Кремль узявся за американські вибори: РФ атакує політиків США за допомогою ШІ та фейків

Напередодні проміжних виборів у США російська влада запустила таємну кампанію щодо впливу в інтернеті. Її мета — сформувати громадську думку та підірвати позиції як демократів, так і республіканців, які виступають на підтримку України.

Про це повідомили впливові законодавці-демократи — віцеголова Комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер та провідний член Комітету з розвідки Палати представників Джим Гаймс. Вони посилаються на секретну доповідь американських спецслужб, пише Politico.

За словами Хаймса, російські операції з дезінформації спрямовані на створення "відчуття хаосу та анархії" і торкаються широкого кола питань: від підриву довіри до державних інститутів США до сумнівів у надійності обладнання для голосування. Сенатор Уорнер додав, що Москва активно використовує інструменти штучного інтелекту, щоб прискорити поширення маніпулятивного контенту та точніше впливати на американських виборців.

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Законодавці підкреслили, що Кремль націлюється на будь-якого політика, який підтримує Україну незалежно від його партійної приналежності. При цьому американські спецслужби поки що не виявили доказів спроб прямого злому виборчої інфраструктури чи мереж політичних штабів.

Росія неодноразово вдавалася до такого втручання — зокрема, під час виборчих кампаній у США у 2016, 2018 та 2024 роках, а також під час нещодавніх виборів у Франції, Грузії та Молдові.

Вже стали відомі подробиці як мінімум однієї операції, що продовжується: за даними аналітичної компанії Graphika, російське угруповання "Storm-1516" створило і поширило в соціальній мережі X діпфейк-відео, що містить звинувачення в сексуальному насильстві на адресу Джеймса Таларіко, кандидата до Сенату Техасу. Крім того, керівництво платформи X повідомило про видалення понад 13 000 акаунтів, пов'язаних з дезінформаційними кампаніями, які велися з Росії, Ірану та Китаю.

Представники апарату директора Національної розвідки США (ODNI) та посольства Росії у Вашингтоні відмовилися оперативно прокоментувати ситуацію.

Ця інформація викликала широкий резонанс у Вашингтоні. Представник конгресмена-республіканця Ріка Кроуфорда, який очолює комітет Палати представників з розвідки, виступив із критикою в адресу Уорнера та Хаймса, звинувативши їх у "вибірковому підході" до фактів і вказавши натомість на погрози з боку Китаю. Тим часом Хаймс повідомив, що наступного тижня комітет Палати представників із розвідки проведе ще один закритий брифінг за участю представників обох партій, присвячений загрозам виборчого процесу.

Нагадаємо, Daily Mail писало, що Трамп заявив, що Китай втручається у вибори в США.

Крім того, ми розповідали, що таке проміжні вибори до Конгресу США, і чому це не зовсім про вибори.