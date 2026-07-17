"Глибинна держава": Трамп заявив, що Китай втручається у вибори в США

У своєму скандальному зверненні до нації з Білого дому в прайм-тайм Дональд Трамп звинуватив Китай у зломі 220 мільйонів файлів з американських виборчих списків, назвавши це найбільшою в історії схемою втручання у вибори.

Президент США Дональд Трамп прямо заявив, що Китайська Народна Республіка створила для цієї операції "підрозділ з обробки даних" у Китаї. І ця втрата даних є "безпрецедентною катастрофою для безпеки виборів". Заява викликала такий резонанс у США, що низка телеканалів, зокрема ABC та NBC, вирішили транслювати виступ у прямому ефірі, а не показувати його у своїх мережах, пише Daily Mail.

Трамп заявив, що Китай втручається у вибори в США

Трамп також звинуватив Венесуелу в організації кампанії з метою впливу на вибори у США та заявив, що "глибинна держава" бере участь у широкомасштабному приховуванні правди.

Виступу Трампа передував анонс від його прес-секретаря Керолайн Лівітт, яка повідомила, що вибори у США мають бути "найбезпечнішими та найнадійнішими в історії світу... і те, про що говоритиме президент сьогодні ввечері, покаже вам, що, можливо, це не так".

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У підсумку у своїй промові Дональд Трамп знову порушив тему "вкрадених виборів", що нібито сталося у 2020 році, коли він програв Джо Байдену. А потім прямо звинуватив Китай.

"Китайська Народна Республіка, як вважається, здійснила найбільшу в історії викрадення даних про вибори, в результаті чого Китай незаконно отримав доступ до 220 мільйонів файлів виборців США", — заявив президент США.

Жодних доказів небезпечності виборчих машин або фальсифікацій на виборах 2020 року виявлено не було. Заяви Трампа були ретельно проаналізовані; деякі великі телеканали, такі як ABC і NBC, відмовилися транслювати його висловлювання в прямому ефірі, що Трамп також прокоментував, заявивши, що деякі ЗМІ беруть участь у змові.

"У безпрецедентному випадку телеканали NBC та ABC, які поширюють фейкові новини, заявили, що не висвітлюватимуть цю промову. Вони знають, наскільки корумпована наша система, і... Вони та інші представники ЗМІ беруть участь у змові", — повідомив глава Білого дому.

У доповіді американської розвідки від березня 2021 року дійсно зазначалося, що Китай розглядав можливість проведення операцій з втручання у вибори в США 2020 року, але не втілив їх у життя.

На думку Трампа, Китай хотів, щоб він програв вибори 2020 року. "Я їх попередив, ввів мита на мільярди й мільярди доларів", — сказав Трамп про свій перший термін.

Він також оголосив про розсекречення сотень раніше засекречених файлів, що стосуються виборів у США. Багато з цих файлів зазнали значного редагування.

Посилаючись на ці документи, Трамп заявив, що вони свідчать про те, що над фальсифікацією виборів працювали "представники глибинної держави".

Незважаючи на всі висунуті проти Китаю звинувачення, президент США не став погрожувати жодними наслідками. Президент Сі Цзіньпін та його дружина, як і раніше, планують відвідати Вашингтон з державним візитом у вересні після поїздки Трампа до Китаю в травні.

Навіть після звинувачень Трампа візит Сі Цзіньпіна до США поки що не скасовано Фото: Xinhua

Посилаючись на ще один нещодавно розсекречений звіт ЦРУ, Трамп заявив, що режим Ніколаса Мадуро розробив методи цифрової корекції результатів голосування таким чином, що їх неможливо було виявити навіть під час проведення аудиту, незалежно від глибини перевірки.

У звіті за 2021 рік згадується й цей епізод, але стверджується, що, хоч диктатор Ніколас Мадуро й хотів налаштувати громадську думку США проти Трампа під час виборів 2020 року, у нього не було для цього можливості.

У документі, опублікованому Білим домом, йшлося про перевірку Міністерства внутрішньої безпеки, під час якої було виявлено "приблизно 278 000 осіб, які не є громадянами США, зареєстрованих для участі у федеральних виборах".

Хоча реальна цифра може бути набагато вищою, оскільки адміністрація стверджує, що штати, очолювані демократами, не співпрацювали з адміністрацією Трампа і нібито приховували свої списки виборців.

Президент США вже майже десять років стверджує, що він переміг Джо Байдена на виборах 2020 року.

Дональд Трамп виголосив свою промову про Китай та "глибинну державу" у Східному залі Білого дому в присутності низки високопоставлених членів кабінету міністрів. На заході були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, глава адміністрації Сьюзі Вайлз, міністр торгівлі Говард Лютник та інші.

"Вибори 2020 року не були сфальсифіковані. Ми перемогли, а він програв", — вже прокоментувала заяву Трампа колишня віцепрезидентка Камала Гарріс. А республіканці почали публікувати панічні дописи в соцмережах.

"Це, можливо, найважливіше звернення з Овального кабінету з часів Карибської кризи. Час самозаспокоєння щодо Китаю минув", — заявив сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про візит Дональда Трампа до Китаю. ЗМІ повідомили, що китайський лідер Сі Цзіньпін скористався цією нагодою, щоб продемонструвати слабкість Америки.

Тим часом Китай збудував гігантський полігон у пустелі Такла-Макан, готуючись до захоплення Тайваню. Там є копії американських військових баз, кораблів і літаків.