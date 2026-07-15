Морська битва в пустелі: Китай поставив кораблі на рейки, готуючись до війни з Тайванем

Китай збудував у пустелі Такла-Макан на північному заході країни не лише точні копії американських військових кораблів, а й копії міст на Тайвані, а також військової бази в Японії.

Аналіз супутникових знімків, проведений виданням The Telegraph, показує, що Китай також будує моделі винищувачів, військово-морських баз та президентських будівель Тайваню. А кораблі встановлюють на рейки, щоб імітувати морський бій.

Пекін використовує ці моделі для випробування свого арсеналу далекобійної зброї, який постійно зростає, та нових систем штучного інтелекту в рамках підготовки до встановлення контролю над Тайванем — що є одним із головних пріоритетів глави Китаю Сі Цзіньпіна.

Китай побудував у пустелі копії американських кораблів і літаків

Точність копій "свідчить про досить специфічну орієнтацію на потенційних супротивників, а не на розвиток загальних можливостей", — сказав Деміен Саймон, дослідник у галузі георозвідки з аналітичної компанії The Intel Lab, що спеціалізується на штучному інтелекті, який першим виявив кілька морських моделей.

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Гігантські моделі кораблів знаходяться в пустелі Такла-Макан Фото: Скриншот

Поки що невідомо, чи США офіційно виступлять на захист Тайваню, але більшість експертів сходяться на думці, що Вашингтон все-таки втрутиться, адже без американської підтримки Тайваню буде важко зберегти автономію.

Хоча для країн не є рідкістю проводити навчання, орієнтуючись на конкретні сценарії та супротивників, Монті Кханна, колишній контр-адмірал індійського військово-морського флоту, заявив, що масштаби навчань Китаю є "безпрецедентними".

А ці супутникові знімки наочно демонструють, наскільки величезним є цей полігон. У пустелі знаходяться повнорозмірні копії американських військових кораблів. Принаймні два макети авіаносця ВМС США USS Gerald Ford розташовані поруч із залізничними коліями, а також два плоских силуети есмінця класу Arleigh Burke.

Супутникові знімки також свідчать про те, що Китай випробовує свої можливості щодо нанесення ударів по американських винищувачах. Неподалік від морських випробувальних полігонів у пустелі Такла-Макан також знаходяться моделі американських літаків і макети злітно-посадкових смуг, поцяткованих воронками. Тут розташовані два ряди невеликих літаків. Чотири верхні, судячи з усього, є F-16, а шість нижніх — F-35.

Копії американських літаків у пустелі Фото: Скриншот

F-35 — один із найсучасніших у світі літаків-невидимок. Хоча США ще не продали Тайваню жодного з цих винищувачів, вони становлять основу ВПС США і, отже, матимуть вирішальне значення у разі війни з Китаєм. Хоча ВПС Китаю могли б проводити випробування на власних літаках, наявність точних копій американських винищувачів дозволяє НВАК запрограмувати досконалішу систему наведення, особливо при використанні систем керування зі штучним інтелектом.

Китай готується атакувати військові бази в Японії та на Тайвані

Однак будівельники полігону не обмежилися лише Китаєм і США. У пустелі також виявили копію військово-морської бази Йокосука — найбільшої американської військово-морської бази в Японії, яка майже напевно буде задіяна у разі конфлікту з Тайванем.

Копія бази Йокосука в Японії у китайській пустелі Фото: скриншот

У рамках договору про безпеку між двома країнами в Японії дислоковано понад 55 000 американських військовослужбовців — це найбільша кількість американських солдатів за кордоном. Також там постійно дислокуються 10 кораблів класу "Арлі Берк".

Раніше експерти заявляли виданню The Telegraph, що американські війська, особливо на півдні Японії, стануть "вістрям списа" у відповідних діях США на вторгнення Китаю.

"Це одна з найважливіших американських баз. Якщо Китай нападе на Тайвань, військово-морська база Йокосука, ймовірно, буде задіяна, тому вони включили в програму навчань з протидії доступу з повітря модель Йокосуки", — заявив Лу Лі-ші, колишній лейтенант-командир військово-морського флоту Тайваню.

Томас Шугарт, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки та колишній командир підводного човна ВМС США, виявив поруч із макетами військових кораблів воронку, яка, ймовірно, утворилася внаслідок удару балістичної ракети. Кораблі зазнали пошкоджень у результаті подальших ударів.

Поряд із Йокосукою, Китай також побудував копію тайванської військово-морської бази Суао, ключового морського вузла на північно-східному узбережжі країни, а також модель американського есмінця класу "Кідд", пришвартованого в її порту.

Згідно з супутниковими знімками, у період з січня по лютий 2022 року на базі проводилися випробування з бойовою стрільбою, під час яких ракета влучила в частину пірсу та знищила чорну арочну модель, яка, ймовірно, використовувалася для калібрування головок самонаведення ракет.

Хоча Суао не є найбільшою військово-морською базою Тайваню, це одна з небагатьох, розташованих уздовж східного узбережжя країни — найвіддаленішої від Китаю частини острова, захищеної великим гірським хребтом.

Копія Тайбея в пустелі теж є Фото: Скриншот

Лу, колишній лейтенант, який раніше служив у Суао, пояснив, що Китай обрав саме цю модель військово-морської бази для відпрацювання військових дій, оскільки це складне завдання.

"Якщо вони запустять ракету з Китаю, їй доведеться пролетіти над горами Тайваню, тому їм доведеться потренуватися запускати ракети під певним кутом, чого їм, можливо, не довелося б робити, якби вони націлилися на військово-морську базу на західному узбережжі, таку як Цзуоїн", — сказав Лу, маючи на увазі найбільшу військово-морську базу Тайваню, розташовану на західному узбережжі, що виходить до Китаю.

Пошкодження, завдані копіям "Суао", а також "Йокосукі" та моделям кораблів, свідчать про численні успішні випробувальні запуски ракет.

"Це не контрольовані демонстрації з близької відстані. Йдеться про запуски ракет з відстані в кілька кілометрів… Вже одне це вказує на наявність реальних можливостей нанесення ударів на великі відстані", — сказав Саймон.

Ймовірно, американські моделі кораблів використовуються як мішені для випробування широкого спектру китайської зброї, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет YJ-21 та YJ-17, а також балістичні ракети DF27, здатні досягати дальності до 8000 км.

Усі вони здатні досягти Тайваню з Китаю, навіть якщо запуск відбуватиметься з більш віддалених полігонів, розташованих у глибині країни.

Китайські солдати відпрацьовують захоплення президентського палацу

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) також створила масштабні макети президентської резиденції Тайваню та ключових урядових будівель, щоб солдати китайської армії могли відпрацьовувати штурм столиці в максимально реалістичних умовах.

Навчання китайської армії та макет президентського палацу Тайваню Фото: Скриншот

"По суті, вони створюють копії, щоб мати можливість маневрувати там під час навчальної операції, нібито вони перебувають у Тайбеї", — сказав Шон О’Коннор, провідний аналітик супутникових знімків в оборонній компанії Janes.

Супутникові знімки минулого року показали, що Китай побудував тунель довжиною 280 км, що з'єднує різні копії урядових будівель Тайваню, щоб підготуватися до сценарію, за якого лідери країни спробують втекти під землю або сховатися в бункерах.

Копія Тайбея в пустелі з макетами урядових будівель Фото: Скриншот

Китай також побудував макет однієї з найбільших авіабаз Тайваню, яка використовується як цивільний аеропорт, що обслуговує центральне місто Тайчжун. Цей макет, створений у 2002 році, є одним із найстаріших і найпримітивніших у Китаї, що складається лише з ліній, накреслених на піску.

О'Коннор заявив, що модель розташована безпосередньо поруч із космодромом Цзюцюань — найстарішим у Китаї ракетним пусковим комплексом, що, ймовірно, означає, що її використовують для випробувань зброї та відпрацювання бомбардувань.

На супутникових знімках також видно два окремі макети спеціальної економічної зони Боай у центрі Тайбея, де розташована міська адміністрація. Один із макетів, розташований на полігоні Чжуріхе й датований 2014 роком, зображує будівлі, ймовірно, для імітації сценаріїв штурму столиці китайськими сухопутними військами.

Друга, новіша модель, розташована в пустелі у Внутрішній Монголії, більше орієнтована на вулиці навколо урядових будівель, при цьому кути доріг та розміри міських кварталів значною мірою імітують Тайбей.

Експерти стверджують, що ці моделі були створені для "репетицій" захоплення саме цих конкретних об’єктів.

Окрім військових навчань, вони також зазначають, що демонстрація цих моделей є дуже ефективним способом донести повідомлення до всіх потенційних супротивників. Причому Китай уже оприлюднив відео з військових навчань, на якому китайські солдати атакують макет президентського палацу на Тайвані.

Китайські солдати навчаються захоплювати Тайвань на реалістичних макетах

"Це сигнал Японії: „Якщо розпочнеться конфлікт, ви братимете в ньому участь“. Це сигнал США: „Якщо ви спробуєте втрутитися, ми завдамо удару по ваших базах“. І сигнал Тайваню: "Ми тренуємося захопити вашу столицю", — сказав Шугарт.

Нагадаємо, що супутникові знімки зафіксували на китайській ракетній випробувальній базі дві укріплені споруди з великими розсувними дахами. Американські аналітики припускають, що вони можуть бути пов’язані з підготовкою нових стаціонарних ракетних пускових систем.

Також Фокус писав про макети американських кораблів у китайській пустелі. Коли МЗС КНР попросили прокоментувати супутникові знімки, там заявили, що "не обізнані".