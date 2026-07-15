Морской бой в пустыне: Китай поставил корабли на рельсы, готовясь к войне с Тайванем

Китай построил в пустыне Такла-Макан на севере-западе страны не только точные копии американских военных кораблей, но и копии городов на Тайване, а также военной базы в Японии.

Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием The Telegraph, показывает, что Китай также строит модели истребителей, военно-морских баз и президентских зданий Тайваня. А корабли ставят на рельсы, чтобы имитировать морской бой.

Пекин использует эти модели для испытания своего постоянно растущего арсенала дальнобойного оружия и новых систем искусственного интеллекта в рамках подготовки к установлению контроля над Тайванем – что является одним из главных приоритетов главы Китая Си Цзиньпина.

Китай построил в пустыне копии американских кораблей и самолетов

Точность копий "свидетельствует о весьма специфической направленности на потенциальных противников, а не на развитие общих возможностей", — сказал Дэмиен Саймон, исследователь в области георазведки из аналитической компании The Intel Lab, специализирующейся на искусственном интеллекте, который первым выявил несколько морских моделей.

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Гигантские модели кораблей находятся в пустыне Такла-Макан Фото: Скриншот

Пока неизвестно, станут ли США официально на защиту Тайваня, но большинство экспертов сходятся во мнении, что Вашингтон все-таки вмешается, ведь без американской поддержки Тайваню будет трудно сохранить автономию.

Хотя для стран не редкость проводить учения, ориентируясь на конкретные сценарии и противников, Монти Кханна, бывший контр-адмирал индийского военно-морского флота, заявил, что масштабы учений Китая "беспрецедентны".

А эти спутниковые снимки наглядно демонстрируют, насколько огромен этот полигон. В пустыне находятся полноразмерные копии американских военных кораблей. По меньшей мере два макета авианосца ВМС США USS Gerald Ford расположены рядом с железнодорожными путями, а также два плоских силуэта эсминца класса Arleigh Burke.

Спутниковые снимки также показывают, что Китай испытывает свои возможности по нанесению ударов по американским истребителям. Неподалеку от морских испытательных полигонов в пустыне Такла-Макан также находятся модели американских самолетов и макеты взлетно-посадочных полос, изрытых воронками. Здесь расположены два ряда небольших самолетов. Четыре верхних, по всей видимости, являются F-16, а шесть нижних — F-35.

Копии самолетов США в пустыне Фото: Скриншот

F-35 — один из самых передовых в мире самолетов-невидимок. Хотя США еще не продали Тайваню ни одного из этих истребителей, они составляют основу ВВС США и, следовательно, будут иметь решающее значение в случае войны с Китаем. Хотя ВВС Китая могли бы проводить испытания на собственных самолетах, наличие точных копий американских истребителей позволяет НОАК запрограммировать более совершенную систему наведения, особенно при использовании систем управления с искусственным интеллектом.

Китай готовится атаковать военные базы в Японии и на Тайване

Но Китаем и США строители полигона не ограничились. В пустыне также обнаружили копию военно-морской базы Йокосука — крупнейшей американской военно-морской базы в Японии, которая почти наверняка будет использована в случае конфликта с Тайванем.

Копия базы Йокосука в Японии в китайской пустыне Фото: скриншот

В рамках договора о безопасности между двумя странами в Японии дислоцировано более 55 000 американских военнослужащих – это самое большое количество солдат США за границей. Также там постоянно дислоцируются 10 кораблей класса "Арли Берк".

Ранее эксперты заявляли изданию The Telegraph, что американские войска, особенно на юге Японии, станут "острием копья" в ответных действиях США на вторжение Китая.

"Это одна из важнейших американских баз. Если Китай нападет на Тайвань, военно-морская база Йокосука, вероятно, будет задействована, поэтому они включили в программу учений по противодействию доступу с воздуха модель Йокосуки", — заявил Лу Ли-ши, бывший лейтенант-командир военно-морского флота Тайваня.

Томас Шугарт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и бывший командир подводной лодки ВМС США, обнаружил рядом с макетами военных кораблей воронку, предположительно образовавшуюся от баллистической ракеты. Корабли получили повреждения в результате дальнейших ударов.

Наряду с Йокосукой, Китай также построил копию тайваньской военно-морской базы Суао, ключевого морского узла на северо-восточном побережье страны, а также модель американского эсминца класса "Кидд", пришвартованного в ее порту.

Согласно спутниковым снимкам, в период с января по февраль 2022 года на базе проводились испытания с боевой стрельбой, в ходе которых ракета попала в часть пирса и уничтожила черную арочную модель, которая, вероятно, использовалась для калибровки головок самонаведения ракет.

Хотя Суао не является крупнейшей военно-морской базой Тайваня, это одна из немногих, расположенных вдоль восточного побережья страны – самой удаленной от Китая части острова, защищенной крупным горным хребтом.

Копия Тайпея в пустыне тоже есть Фото: Скриншот

Лу, бывший лейтенант, ранее служивший в Суао, пояснил, что Китай выбрал именно эту модель военно-морской базы для отработки военных действий, потому что это сложная задача.

"Если они запустят ракету из Китая, ей придется перелететь через горы Тайваня, поэтому им нужно будет потренироваться запускать ракеты под определенным углом, чего им, возможно, не пришлось бы делать, если бы они нацелились на военно-морскую базу на западном побережье, такую ​​как Цзуоин", — сказал Лу, имея в виду крупнейшую военно-морскую базу Тайваня, расположенную на западном побережье, обращенном к Китаю.

Повреждения, нанесенные копиям "Суао", а также "Йокосуки" и моделям кораблей, свидетельствуют о многочисленных успешных испытательных запусках ракет.

"Это не контролируемые демонстрации с близкого расстояния. Речь идет о запусках ракет с расстояния в несколько километров… Уже одно это указывает на наличие реальных возможностей нанесения ударов на большие расстояния", — сказал Саймон.

Вероятно, американские модели кораблей используются в качестве мишеней для испытания широкого спектра китайского вооружения, включая гиперзвуковые противокорабельные ракеты YJ-21 и YJ-17, а также баллистические ракеты DF27, способные достигать дальности до 8000 км.

Все они способны достичь Тайваня из Китая, даже если запуск будет произведен с более отдаленных, расположенных в глубине страны полигонов.

Китайские солдаты отрабатывают захват президентского дворца

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) также построила масштабные модели президентской резиденции Тайваня и ключевых правительственных зданий, чтобы солдаты китайской армии могли отрабатывать штурм столицы в максимально реалистичных условиях.

Учения китайской армии и копия президентского дворца Тайваня Фото: Скриншот

"По сути, они создают копии, чтобы иметь возможность маневрировать там во время тренировочной операции, как если бы они находились в Тайбэе", — сказал Шон О'Коннор, ведущий аналитик спутниковых снимков в оборонной компании Janes.

Спутниковые снимки прошлого года показали, что Китай построил туннель длиной 280 км, соединяющий различные копии правительственных зданий Тайваня, чтобы подготовиться к сценарию, при котором лидеры страны попытаются бежать под землей, или прятаться в бункерах.

Копия Тайбэя в пустыне с макетами правительственных зданий Фото: Скриншот

Китай также построил макет одной из крупнейших авиабаз Тайваня, которая используется в качестве гражданского аэропорта, обслуживающего центральный город Тайчжун. Этот макет, созданный в 2002 году, является одним из старейших и самых примитивных в Китае, состоящим лишь из линий, начерченных на песке.

О'Коннор заявил, что модель расположена прямо рядом с космодромом Цзюцюань, старейшим в Китае ракетным пусковым комплексом, что, вероятно, означает, что она используется для испытаний оружия и отработки бомбардировок.

На спутниковых снимках также показаны два отдельных макета особой экономической зоны Боай в центре Тайбэя, где находится правительство города. Один из макетов, расположенный на полигоне Чжурихэ и датируемый 2014 годом, изображает здания, вероятно, для имитации сценариев штурма столицы китайскими сухопутными войсками.

Вторая, более новая модель, расположенная в пустыне во Внутренней Монголии, больше ориентирована на улицы вокруг правительственных зданий, при этом углы дорог и размеры городских кварталов в значительной степени имитируют Тайбэй.

Эксперты говорят, что эти модели были созданы для "репетиций" захвата именно этих конкретных объектов.

Помимо военных учений, они также отмечают, что демонстрация этих моделей является очень эффективным способом донести сообщение до всех потенциальных противников. Причем Китай уже показал видео с военных учений, где китайские солдаты атакуют копию президентского дворца на Тайване.

Китайские солдаты учатся захватывать Тайвань на реалистичных макетах

"Это сигнал Японии: "Если начнется конфликт, вы будете в нем участвовать". Это сигнал США: "Если вы попытаетесь вмешаться, мы нанесем удар по вашим базам". И сигнал Тайваню: "Мы тренируемся захватить вашу столицу", — сказал Шугарт.

Напомним, спутниковые снимки зафиксировали на китайской ракетной испытательной базе два укрепленных сооружения с большими раздвижными крышами. Американские аналитики предполагают, что они могут быть связаны с подготовкой новых стационарных ракетных пусковых систем.

Также Фокус писал о макетах американских кораблей в китайской пустыне. Когда МИД КНР попросили прокомментировать спутниковые снимки, там заявили, что "не осведомлены".