В КНР построили среди пустыни макеты американских кораблей для отработки ударов (фото)

На спутниковых снимках запечатлены макеты авианосца и двух эсминцев, которые передвигаются по железной дороге, в СМИ предполагают, что китайцы репетируют удары по флоту США.

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки в китайской пустыне, на которых изображены полноразмерные макеты китайских кораблей. Об этом сообщает AP.

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В северо-западном регионе Синьцзян в пустыни Такла-Макан обнаружена база, на которой видны очертания американского авианосца и двух эсминца типа "Арли Бьер", стоящего на железной дороге. В издании предполагают, что их построили для отработки будущих морских столкновений из-за роста напряженности между двумя странами.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Из изображений не ясно, насколько детальными оказались макеты, но в Независимом военно-морском институте США заявили, что удалось идентифицировать особенности эсминца, включая его воронки и системы вооружения.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что ему ничего не известно об изображениях, которые опубликовали Maxar.

"Я не осведомлен о ситуации, о которой вы упомянули", — заявил Вэньбинь.

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Основной упор в КНР делают на противодействие американскому флоту. Это включает в себя разработку ракет наземного, морского и воздушного базирования для отражения и, возможно, потопления американских судов. Особенно выделяется баллистическая ракета наземного базирования DF-21D, ее еще называют "убийцей авианосцев".

Напомним, в отчете Пентагона указывается, что Китай обладает баллистическими ракетами, способные поразить США не выходят в океан. А их наращивание ядерного оружие идет с опережающими сроками.

Также сообщалось, что китайские хакеры взломали ряд оборонных компаний США, среди них были и подрядчики Пентагона.