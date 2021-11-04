КНР имеет баллистические ракеты, способные поразить США не выходя в океан, - Пентагон (фото)

В отчете Минобороны указывается, что Китай накапливает вооружение быстрее, чем ожидалось ранее. К 2030 году у него будет 1000 ядерных боеголовок, а не 400, как ожидалось.

Китайское правительство продолжает наращивать стратегические запасы ядерного оружия. Сюда входит как строительство сотен новых шахт для межконтинентальных ракет, так и разработка системы гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The Drive.

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В отчете Пентагона указывается, что Китай разрабатывает и разворачивает баллистические ракеты большой дальности, запускаемые с подводных лодок. Они могут поразить территорию Штатов даже не выходя из порта базирования.

"Китай все ближе приближается к более эффективному и живому средству сдерживания второго удара в виде своих баллистических ракет, способных проводить запуски из безопасных вод ближе к дому", — резюмируют в издании.

В целом документ затронул весь 2020 год, в котором упоминается разработка Китаем новейших образцов вооружения:

тактического бомбардировщика следующего поколения

модернизацию стратегического бомбардировщика Н-20

строительство и модернизация флота

наращивание ядерного потенциала

В США считают, что КНР значительно быстрее накапливает ядерное оружие, чем считалось ранее. К 2027 году у Китая будет 700 боеголовок, а к 2030 — 1000. Ранее ожидалось, что их будет не больше 400 к 2030 году.

[ + – ] Баллистическая ракета JL-2 Фото: AP Photo

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Китай имеет боеголовки JL-2, способные поражать цели на дистанции до 9000 км, этого достаточного, чтобы поразить Аляску или Гавайские острова. Сейчас же в китайцы разрабатывают межконтинентальные ракеты JL-3, способные поразить территорию США не выходя из портов. Их дальность поражения превысит 9000 км. Поступить на вооружение ракета вместе с подводной лодкой может уже в 2025 году.

Напомним, в Китае совершил первый полет палубный стелс-истребитель 5 поколения J-35. Также в КНР разрабатывают первый в мире двухместный истребитель 5 поколения J-20. Также сообщалось, что Китай начал использовать покинутый гражданский аэропорт для полетов над Тайванем.