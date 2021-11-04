КНР має балістичні ракети, здатні вразити США, не виходячи в океан, — Пентагон (фото)

У звіті Міноборони зазначається, що Китай накопичує озброєння швидше, ніж очікувалося раніше. До 2030 року він матиме 1000 ядерних боєголовок, а не 400, як очікувалося.

Китайський уряд продовжує нарощувати стратегічні запаси ядерної зброї. Сюди входить будівництво сотень нових шахт для міжконтинентальних ракет, так і розробка системи гіперзвукової зброї. Про це повідомляє The Drive.

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У звіті Пентагону вказується, що Китай розробляє та розгортає балістичні ракети великої дальності, які запускаються з підводних човнів. Вони можуть вразити територію Штатів, навіть не виходячи з порту базування.

"Китай дедалі ближче наближається до більш ефективного та живого засобу стримування другого удару у вигляді своїх балістичних ракет, здатних проводити запуски з безпечних вод ближче до будинку", — резюмують у виданні.

Загалом документ торкнувся всього 2020 року, у якому згадується розробка Китаєм нових зразків озброєння:

тактичного бомбардувальника наступного покоління

модернізацію стратегічного бомбардувальника Н-20

будівництво та модернізація флоту

нарощування ядерного потенціалу

У США вважають, що КНР значно швидше накопичує ядерну зброю, ніж раніше. До 2027 року в Китаю буде 700 боєголовок, а до 2030 — 1000. Раніше очікувалося, що їх буде не більше ніж 400 до 2030 року.

[ + – ] Балістична ракета JL-2 Фото: AP Photo

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Китай має боєголовки JL-2, здатні вражати цілі на дистанції до 9000 км, цього достатньо, щоб вразити Аляску чи Гавайські острови. Наразі китайці розробляють міжконтинентальні ракети JL-3, здатні вразити територію США не виходячи з портів. Їхня дальність поразки перевищить 9000 км. Вступити на озброєння ракета разом із підводним човном може вже у 2025 році.

Нагадаємо, у Китаї здійснив перший політ палубний стелс-винищувач 5 покоління J-35. Також у КНР розробляють перший у світі двомісний винищувач 5 покоління J-20. Також повідомлялося, що Китай почав використовувати покинутий цивільний аеропорт для польотів над Тайванем.