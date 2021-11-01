Потрібно більше літаків. Як США готуються до війни в повітрі з Китаєм і Росією

Серед передових ідей про майбутнє ВПС США – виведення з експлуатації F-15EX Eagle II, збільшення виробництва F-35 та нова програма стелс-винищувачів Multi Role X.

У нещодавно опублікованій доповіді Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла під назвою "Винищувачі майбутнього для нашої країни: Міст у майбутнє" описано низку інноваційних ідей, покликаних забезпечити флоту ВПС глобальне домінування у світі, який захоплюють китайські та російські стелс-винищувачі п'ятого покоління. У звіті наведено низку докладних рекомендацій, у тому числі заклик зняти з озброєння літаки F-15C/D Eagle, A-10C Warthogs та F-15E Strike Eagle. Рекомендації надають перевагу всьому "новому" перед "старим", списуючи з рахунків винищувачі четвертого покоління 1980-х років випуску. ВПС майбутнього мають переважно складатися з платформ на зразок модернізованих винищувачів п'ятого покоління F-22 Raptor, F-35 або шостого покоління Next Generation Air Dominance (NGAD).

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Фокус переклав нову статтю Кріса Осборна — висококваліфікованого експерта з закупівель, логістики та технологій, який у минулому працював у Пентагоні. Стаття присвячена майбутньому США й тому, що потрібно зробити насамперед.

"Здатність ВПС США захистити небеса перебуває в кризі", — йдеться в дослідженні.

Схоже, дослідження ґрунтується на переконанні, що російські та китайські системи ППО надто просунуті, точні й ефективні для старої американської авіації. Саме тому доповідь Інституту аерокосмічної промисловості Мітчелла закликає відмовитися від модернізованого F-15EX, що широко обговорюється, оскільки він все ще є літаком четвертого покоління, випущеним у 1980-х роках.

"Хоча F-15C/Ds, F-16C/Ds та A-10C були вдосконалені завдяки програмам продовження терміну служби та модернізації, факт залишається фактом: їх неможливо модернізувати настільки, щоб вони могли вижити в умовах сучасних загроз", — підкреслюють автори.

Дослідження рекомендує продовжити термін служби F-16 Fighting Falcon. Можливо, це пов'язано з його роллю в місіях із оборони власної території й інших сценаріях, у яких ВПС уже досягли переваги в повітрі. Автори звіту усвідомлюють, що модернізовані F-16 Fighting Falcons, будучи набагато дешевшими за нові F-15EX Eagle II, можуть ефективно виконувати будь-які місії, що вимагають технологій четвертого покоління. Наприклад, термін служби F-16 Fighting Falcon продовжено завдяки удосконаленням конструкції, планера, озброєння й електроніки.

[ + – ] F-16 Fighting Falcon Фото: U. S. Air Force

Крім того, підтримка F-16 Fighting Falcon у дослідженні викликана прагненням створити новий стелс-літак нової конструкції, здатний виконувати деякі з завдань, що очікуються від F-16 Fighting Falcon. У звіті цитують начальника штабу ВПС генерала Чарльза Брауна, який описав концепцію Multi-Role X як створення "нової моделі, не схожої на F-16, виконуючи його функції швидше та з використанням цифрових засобів".

"Хорошою ідеєю може стати створення нового винищувача на основі початкової концепції Lightweight Fighter та програми F-117, – йдеться у звіті. – Якщо ВПС хочуть отримати інші варіанти, крім F-35A та NGAD на 2030-і роки, слід розпочати конкурс на новий винищувач уже зараз". У доповіді стверджується, що в довгостроковій перспективі це дозволить використати переваги створення нової платформи з "відкритою архітектурою" та загальними стандартами IP-протоколу, що забезпечить технологічну інфраструктуру для швидкої модернізації з появою нових технологій, зброї, обчислювальної техніки й авіоніки.

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Ще одним застарілим винищувачем, який отримав повне схвалення авторів дослідження, став F-22 Raptor, що не дивно. Автори нарікають на дострокове припинення програми закупівель F-22 Raptor, унаслідок чого винищувачів придбано менше, ніж очікувалося. Важливо підкреслити, що попри всі переваги літаків шостого покоління дослідження високо оцінює саме винищувач F-22 Raptor як ключ до повітряного панування. Звучить логічно, адже F-22 Raptor – це не тільки стелс-літак п'ятого покоління, що перевершує всі інші винищувачі у світі, а й платформа, яка постійно доповнюється новою зброєю, датчиками, обчислювальною технікою й авіонікою. За останні роки оновлене програмне забезпечення значно покращило системи цілевказання та наведення в польоті найважливіших видів ракет класу "повітря-повітря", у тому числі AIM-9X Sidewinder та AIM-120D AMRAAM. Збільшення дальності, стійкості до відмов, точності й технології наведення цієї зброї підвищить її універсальність у зіткненнях із російськими або китайськими винищувачами п'ятого покоління.

[ + – ] F-22 Raptor Фото: Master Sgt. Andy Dunaway

Простіше кажучи, ВПС просто потрібно більше винищувачів. Ця рекомендація ґрунтується на розумінні того, що навіть деякі з найсучасніших винищувачів п'ятого та шостого поколінь, швидше за все, будуть втрачені чи знищені в конфлікті високого рівня проти таких сильних супротивників, як Росія чи Китай. У доповіді використовується термін "оперативна щільність", що позначає велику кількість винищувачів, необхідну для повітряних боїв.

"ВПС майбутнього повинні володіти додатковими резервами, щоб оперативна щільність і темп не страждали через бойові ушкодження та вихід винищувачів із ладу", – роблять висновок автори дослідження.