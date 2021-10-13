Війна — двигун торгівлі. Чому турецькі безпілотники нарозхват на світовому ринку озброєнь

Турецькі безпілотники продовжують успішну експансію

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Слідом за постачанням першої партії "Байрактара" в Марокко, Туреччина береться за справу просування власних БПЛА ще у двох країнах — Іраку та Малайзії.

Обидві країни вже раніше висловлювали інтерес до купівлі турецьких безпілотників. Військові кампанії 2020 року на Південному Кавказі, у Лівії і Сирії, відіграли роль агресивної рекламної кампанії для продукції оборонної промисловості Туреччини. Остання завдяки цьому отримала цілий ряд нових замовників, мова вже про досягнення конкретних домовленостей щодо постачань озброєнь.

Великим успіхом для турецької оборонки може стати малайзійський контракт. Ще у 2019-му ударний БПЛА ANKA-S викликав значний інтерес малайзійців, і демонструвався на виставці в Малайзії вже з малайзійським прапором на фюзеляжі.

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А в кінці вересня цього року генеральний директор компанії TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) Темель Катилі спеціально відвідав Малайзію для переговорів про продаж безпілотників ANKA-S збройним силам цієї країни.

В Україні компанія TUSAŞ відома перш за все тим, що саме з нею "Мотор Січ" підписала контракт на постачання двигунів для вертольотів Т-929. Малайзія зацікавлена в купівлі ударних безпілотників через загрозу з боку бойовиків невизнаного Султанату Сулу, що претендують на частину її східних територій на острові Борнео, а також через зростання напруженості в Південно-Китайському морі, на частину акваторії й островів якої, у свою чергу, претендує офіційний Куала-Лумпур.

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Ще одним важливим успіхом для турецьких експортерів зброї став Ірак. Країна вже тривалий час стикається з цілим спектром загроз у сфері безпеки, а нині продовжує збройну боротьбу проти партизанських загонів ІД.

Незважаючи на розгром основних сил Ісламської Держави, партизанщину в сунітських районах Іраку не вдається викорінити. Послаблення контролю за ситуацією загрожує новим спалахом насильства. У цих умовах зберігається необхідність у технологічних озброєннях.

У зв'язку з цим, глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у перших числах жовтня відвідав Ірак. За результатами зустрічей було затверджено договір про продаж Іраку ударних БПЛА Bayraktar TB2, 12 ударних вертольотів АТАК Т-129 і 6 систем радіоелектронної боротьби.

Крім того, досягнута домовленість про виробництво на території Іраку турецьких зразків легкого озброєння, боєприпасів і радарів за ліцензією.

Успіх на іракському напрямку є наслідком тривалої роботи керівництва турецького оборонно-промислового відомства, міністерства оборони та турецьких компаній.

Був заздалегідь налагоджений контакт з міністром оборони Іраку Джумою Інадом, зокрема, на рівні міністра оборони Туреччини Хулусі Акара. Джума Інад зазначив, що його увагу привернули "Байрактари", які до цього проявили себе в Азербайджані, Лівії та Сирії.

Згадані успіхи сприяли привабливості турецьких ударних безпілотників в очах іракського міністра. У свою чергу вертольоти Т-129 виявилися більш цікаві для глави іракського оборонного відомства саме як аналоги американських вертольотів Apache.

Успіхи військово-політичних заходів за кордоном продовжують приносити Туреччині перемоги і в справі просування своїх озброєнь на закордонних ринках. Наочний позитивний досвід застосування зброї відіграє роль реклами у сфері безпеки та оборони, а отже, забезпечує все нові контракти для турецької оборонної промисловості. Зокрема — для виробників ударних безпілотників.

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