На ракетной базе в Китае обнаружили загадочные сооружения с раздвижными крышами: для чего их строят

Спутниковые снимки зафиксировали на китайской ракетной испытательной базе в Джилантае (Внутренняя Монголия) два укрепленных сооружения с большими раздвижными крышами. Американские аналитики предполагают, что они могут быть связаны с подготовкой новых стационарных ракетных пусковых систем.

Об этом говорится в отчете Китайского института аэрокосмических исследований (CASI), автором которого является аналитик Эли Тирк.

По его словам, строительство объектов началось в конце 2022 года, а к концу 2023-го они были почти завершены. Спутниковые снимки показывают, что каждое сооружение имеет раздвижную крышу длиной около 20 метров и шириной более 6,5 метра, которая открывается, смещаясь в сторону по направляющим.

Исследователи отмечают, что эти сооружения меньше и не так глубоки, как шахты для межконтинентальных баллистических ракет DF-31 и DF-41. По мнению Тирка, они могут быть предназначены для запуска ракет меньшей дальности, в частности DF-21, гиперзвуковых DF-17 или крылатых ракет. По его оценке, глубина сооружений составляет от 6 до 12 метров, чего достаточно для такого вооружения, но недостаточно для современных межконтинентальных ракет.

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Технические работы на месте запуска в сентябре 2022 года Фото: Скриншот

Скорее всего, новые сооружения представляют собой вертикальные пусковые установки, способные одновременно запускать несколько типов ракет.

"Такая схема позволит китайской армии быстро наносить массированные удары, используя различные боеприпасы из одного комплекса", — отметил Тирк. В то же время пока неизвестно, каким образом ракеты будут загружаться в установки.

В отчете также отмечается, что подобная система потенциально может использоваться для реализации концепции "обычного быстрого удара". В случае кризиса она может обеспечить быстрые атаки по военным объектам Тайваня, американским базам в регионе или кораблям США в первой островной цепи. В то же время аналитик подчеркнул, что стационарные пусковые установки имеют недостаток: после первого запуска они могут стать приоритетной целью для ответного удара.

Автор исследования подчеркнул, что окончательно определить назначение новых сооружений пока невозможно. По его словам, они могут использоваться не только в качестве боевых пусковых установок, но и для испытаний нового вооружения, систем противоракетной обороны или других перспективных военных технологий.

Напомним, что в мае основатель компании Anduril Палмер Лаки заявил, что Китай не остановится на Тайване, и рассказал о дальнейших планах Пекина.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также предупреждал, что вопрос о Тайване может стать причиной конфликта между Китаем и США.