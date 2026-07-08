На ракетній базі Китаю виявили загадкові споруди з розсувними дахами: для чого їх будують

Супутникові знімки зафіксували на китайській ракетній випробувальній базі в Джилантаї (Внутрішня Монголія) дві укріплені споруди з великими розсувними дахами. Американські аналітики припускають, що вони можуть бути пов'язані з підготовкою нових стаціонарних ракетних пускових систем.

Про це йдеться у звіті Китайського інституту аерокосмічних досліджень (CASI), автором якого є аналітик Елі Тірк.

За його словами, будівництво об'єктів почалося наприкінці 2022 року, а до кінця 2023-го вони були майже завершені. Супутникові знімки показують, що кожна споруда має розсувний дах завдовжки близько 20 метрів і завширшки понад 6,5 метра, який відкривається, зміщуючись убік по напрямних.

Дослідники зазначають, що ці споруди менші та менш глибокі, ніж шахти для міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 і DF-41. На думку Тірка, вони можуть бути призначені для запуску ракет меншої дальності, зокрема DF-21, гіперзвукових DF-17 або крилатих ракет. За його оцінкою, глибина конструкцій становить від 6 до 12 метрів, чого достатньо для такого озброєння, але недостатньо для сучасних міжконтинентальних ракет.

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Технічні роботи на місці запуску у вересні 2022 року Фото: Скриншот

Найімовірніше, нові споруди створюють як вертикальні пускові установки, здатні одночасно запускати кілька типів ракет.

"Така схема дозволить китайській армії швидко здійснювати масовані удари, використовуючи різні боєприпаси з одного комплексу", — зазначив Тірк. Водночас поки невідомо, яким способом ракети завантажуватимуть до установок.

У звіті також зазначається, що подібна система потенційно може використовуватися для реалізації концепції "звичайного швидкого удару". У разі кризи вона може забезпечити швидкі атаки по військових об'єктах Тайваню, американських базах у регіоні або кораблях США в першому острівному ланцюзі. Водночас аналітик наголосив, що стаціонарні пускові установки мають недолік: після першого запуску вони можуть стати пріоритетною ціллю для удару у відповідь.

Автор дослідження підкреслив, що остаточно визначити призначення нових споруд поки неможливо. За його словами, вони можуть використовуватися не лише як бойові пускові установки, а й для випробувань нового озброєння, систем протиракетної оборони або інших перспективних військових технологій.

Нагадаємо, у травні засновник компанії Anduril Палмер Лакі заявив, що Китай не зупиниться на Тайвані, та розповів про подальші плани Пекіна.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін також попереджав, що питання Тайваню може стати причиною конфлікту між Китаєм і США.