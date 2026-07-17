"Глубинное государство": Трамп заявил, что Китай вмешивается в выборы в США

В своем скандальном обращении к нации из Белого дома в прайм-тайм Дональд Трамп обвинил Китай во взломе 220 миллионов файлов в американских избирательных списках, назвав это крупнейшей в истории схемой вмешательства в выборы.

Президент США Дональд Трамп прямо заявил, что Китайская Народная Республика создала для этой операции "подразделение по обработке данных" в Китае. И эта потеря данных представляет собой "беспрецедентный кошмар для безопасности выборов". Заявление вызвало такой резонанс в США, что ряд каналов, включая ABC и NBC, предпочли транслировать выступление в прямом эфире, а не показывать его в своих сетях, пишет Daily Mail.

Трамп заявил, что Китай вмешивается в выборы в США

Трамп также обвинил Венесуэлу в организации кампании по влиянию на выборы в США и заявил, что "глубинное государство" участвует в широкомасштабном сокрытии правды.

Речи Трампа предшествовал анонс от его пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, которая сообщила, что выборы в США должны быть "самыми безопасными и надежными в истории мира... и то, о чем будет говорить президент сегодня вечером, вам покажет, что, возможно, это не так".

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В итоге в своей речи Дональд Трамп снова поднял тему "украденных выборов", что якобы произошло в 2020 году, когда он проиграл Джо Байдену. А потом прямо обвинил Китай.

"Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшую в истории компрометацию данных о выборах, в результате чего Китай незаконно получил доступ к 220 миллионам файлов избирателей США", — заявил президент США.

Никаких доказательств небезопасности избирательных машин или мошенничества на выборах 2020 года не было обнаружено. Заявления Трампа подверглись тщательному анализу; некоторые крупные телеканалы, такие как ABC и NBC, отказались транслировать его высказывания в прямом эфире, что Трамп также прокомментировал, заявив, что некоторые СМИ участвуют в заговоре.

"В беспрецедентном случае телеканалы NBC и ABC, распространяющие фейковые новости, заявили, что не будут освещать эту речь. Они знают, насколько коррумпирована наша система, и... Они и другие представители СМИ участвуют в заговоре", - сообщил глава Белого дома.

В докладе американской разведки от марта 2021 года действительно указывалось, что Китай рассматривал возможность проведения операций по вмешательству в выборы в США 2020 года, но не применил их.

По мнению Трампа, Китай хотел, чтобы он проиграл выборы 2020 года. "Я их предупредил, ввел пошлины на миллиарды и миллиарды долларов", — сказал Трамп о своем первом сроке.

Он также объявил о рассекречивании сотен ранее засекреченных файлов, касающихся выборов в США. Многие из этих файлов сильно отредактированы.

Ссылаясь на эти документы Трамп заявил, что они раскрывают, что работали над фальсификацией выборов "члены глубинного государства".

Несмотря на все выдвинутые против Китая обвинения, президент США не стал угрожать какими-либо последствиями. Президент Си Цзиньпин и его супруга по-прежнему планируют посетить Вашингтон с государственным визитом в сентябре после поездки Трампа в Китай в мае.

Даже после обвинений Трампа, визит СИ Цзиньпина в США пока не отменен Фото: Xinhua

Ссылаясь на еще один недавно рассекреченный доклад ЦРУ, Трамп заявил, что режим Николаса Мадуро разработал методы цифровой коррекции результатов голосования таким образом, что их невозможно было обнаружить даже при проведении аудита, независимо от глубины проверки.

В отчете за 2021 год упоминается и этот эпизод, но утверждается, что, хоть диктатор Николас Мадуро и хотел настроить общественное мнение США против Трампа во время выборов 2020 года, но у него не было для этого возможности.

В опубликованном Белым домом документе упоминалось о проверке Министерства внутренней безопасности, в ходе которой было выявлено "приблизительно 278 000 неграждан, зарегистрированных для участия в федеральных выборах".

Хотя реальное число может быть намного выше, поскольку администрация утверждает, что штаты, возглавляемые демократами, не сотрудничали с администрацией Трампа и якобы скрывали свои списки избирателей.

Президент США на протяжении почти десяти лет утверждает, что он выиграл выборы 2020 года у Джо Байдена.

Свою речь про Китай и "глубинное государство" Дональд Трамп произнес в Восточном зале Белого дома, в присутствии ряда высокопоставленных членов кабинета министров. На мероприятии присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава администрации Сьюзи Уайлз, министр торговли Говард Лютник и другие.

"Выборы 2020 года не были сфальсифицированы. Мы победили, а он проиграл", — уже прокомментировала заявление Трампа бывший вице-президент Камала Харрис. А республиканцы начали публиковать панические посты в соцсетях.

"Это, возможно, самое важное обращение из Овального кабинета со времен Карибского кризиса. Время самоуспокоения в отношении Китая прошло", — заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено.

Напомним, ранее Фокус писал о визите Дональда Трампа в Китай. СМИ заявили, что китайский лидер Си Цзиньпин использовал эту возможность, чтобы показать слабость Америки.

Тем временем Китай построил гигантский полигон в пустыне Такла-Макан, готовясь к захвату Тайваня. Там есть копии американских военных баз, кораблей и самолетов.