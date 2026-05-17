Визит Трампа в Китай: Си Цзиньпин воспользовался возможностью показать слабость США, — Le Monde

Несмотря на то, что Китай организовал визит президента США Дональда Трампа с максимальной демонстрацией равенства двух государств, китайский лидер Си Цзиньпин использовал эту возможность, чтобы показать слабость Америки.

За внешней дипломатической вежливостью скрывались глубокие противоречия и борьба за глобальное лидерство между США и Китаем, пишет французская газета Le Monde.

Пекин использовал встречу для того, чтобы показать миру: Китай сегодня выглядит более стабильной и предсказуемой силой на фоне внешнеполитических кризисов, связанных с администрацией Трампа.

Особенно заметным это стало на фоне продолжающегося конфликта США с Ираном, который Пекин рассматривает как пример хаотичной политики Вашингтона. Китайские власти фактически использовали ситуацию, чтобы усилить собственный образ "острова стабильности" в мировой политике.

Трамп по итогам переговоров сделал акцент на торговых договоренностях и будущих контрактах, включая сделки в интересах Boeing и расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок. Однако европейские аналитики считают, что реальных прорывов достигнуто не было, а большинство заявлений пока остаются на уровне политических обещаний.

При этом Си Цзиньпин использовал переговоры для продвижения собственных стратегических сигналов. Одним из ключевых вопросов снова стал Тайвань. Китай продолжает добиваться от США более жесткой позиции против независимости острова, однако Трамп во время визита публично не изменил американскую формулировку.

Отдельное внимание привлекло упоминание Си о так называемой "ловушке Фукидида" — теории о неизбежности конфликта между старой мировой державой и новым претендентом на лидерство. В китайской трактовке США рассматриваются как слабеющая сила, а Китай — как государство, постепенно занимающее центральное место в мировой системе.

Авторы материала отметили, что нынешняя политика Трампа невольно способствует усилению позиций Пекина. Среди причин называются конфликты с союзниками, давление на традиционные международные альянсы, снижение роли американской "мягкой силы" и отказ от прежних стратегий сдерживания Китая.

По мнению журналистов Le Monde, визит Трампа показал не столько сближение США и Китая, сколько постепенное изменение мирового баланса сил, в котором Пекин все активнее пытается закрепить за собой статус главного глобального конкурента Вашингтона.

