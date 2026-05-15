Цифровой детокс: у Трампа в Пекине "отобрали" телефон и не давали постить в соцсетях

Президент Трамп не может пользоваться своим любимым мобильным телефоном во время пребывания в Китае — это была одна из многих логистических проблем , с которыми он и сотрудники Белого дома столкнулись в Пекине.

Президенту США, как и всем, кто поехал в Китай вместе с ним, было рекомендовано не пользоваться личными устройствами, чтобы защитить свои данные от хакеров. И для Дональда Трампа, который часто пользуется телефоном — звонит друзьям, отвечает на звонки журналистов и публикует посты в своей соцсети Truth Social, это явно стало испытанием, пишет NY Post.

Трамп не пользовался своим телефоном в Китае и не постил в соцсетях

Представитель Белого дома подтвердил, что президент не пользовался своим личным телефоном в Китае.

Во время саммита в Пекине публикации в аккаунте Трампа в Truth Social были ограничены — и, вероятно, его аккаунтом занимались в пресс-службе в Вашингтоне, округ Колумбия, где несколько сотрудников Белого дома работали по пекинскому графику, оказывая логистическую поддержку на расстоянии.

Президент США был не единственный, кто обходился без своего личного мобильного телефона во время этой "цифровой изоляции".

Сотрудники администрации использовали временные телефоны и адреса электронной почты во время двухдневного саммита — все это было частью усилий Белого дома по обеспечению безопасности информации и бесперебойного проведения поездки.

Журналисты пользовались одним ноутбуком и одноразовыми телефонами

Эти устройства лишены большинства основных функций и приложений и служат "чистыми" устройствами, предназначенными для хранения минимального объема информации в случае взлома.

Госдепартамент США всегда предупреждает американцев, путешествующих по Китаю, что "нельзя рассчитывать на конфиденциальность в мобильных или других сетях в Китае", и отмечает, что многие путешественники берут с собой электронные устройства без личной информации.

Персональные устройства сотрудников Белого дома хранились на борту самолета Air Force One в сумках Фарадея, которые блокируют все сигналы, включая GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID.

Эти пакеты защищают конфиденциальные данные от удаленного взлома.

Трамп и его сотрудники получили доступ к своим устройствам, как только поднялись на борт президентского самолета.

Все, что было подарено в Китае, выбросили, перед тем, как подняться на борт самолета

Самолет Air Force One считается американской территорией независимо от места его стоянки, и этот самолет, функционирующий как летающий объект для хранения секретной информации, имеет иные способы защиты данных.

Напомним, во время визита Трампа случился инцидент между журналистами и охраной. Произошла потасовка, которую записала упавшая камера.

А журналистка New York Post Эмили Гудин рассказала, что перед тем, как подняться на борт президентского самолета, американская делегация выбросила все, что им давали в Китае.