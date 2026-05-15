Делегация США перед вылетом домой выбросила все, что им давали в Китае: в чем причина

Американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как подняться на борт самолета, избавилась от всего, что им раздавали в Китае во время государственного визита.

Американские сотрудники собрали все удостоверения, одноразовые телефоны работников Белого дома, значки для делегаций и выбросили их в мусорный бак перед трапом самолета, написала в Х журналистка New York Post Эмили Гудин.

"Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается. Мы скоро вылетаем в Америку", — говорится в ее публикации.

Учитывая репутацию Китая как первоклассного кибершпиона, эксперты считают, что этот шаг был предпринят для того, чтобы гарантировать, что никакие "жучки" не будут преследовать президента по возвращении домой и не поставят под угрозу конфиденциальную или секретную информацию.

Эта техническая осторожность резко контрастировала с роскошным дипломатическим имиджем поездки.

В ходе двухдневного саммита, завершившегося 15 мая, два лидера прогулялись по территории сада Чжуннаньхай, где растут древние деревья и китайские розы, а также прошли по крытому коридору с зелеными колоннами и арками, расписанными изображениями птиц и традиционными китайскими горными пейзажами.

За чаем и обедом с деликатесами Трамп и Си Цзиньпин — в сопровождении своих главных помощников и переводчиков — провели почти три часа переговоров, после чего американский лидер завершил свой трехдневный визит в Китай.

"Это были действительно замечательные несколько дней", — сказал Трамп журналистам.

Пекин проявил мало публичного интереса к просьбам США активнее участвовать в урегулировании конфликта в Иране, хотя Трамп в интервью Шону Ханнити на Fox News заявил, что Си Цзиньпин в ходе их бесед предлагал помощь.

В свою очередь Си Цзиньпин предупредил Трампа во время частных переговоров, что их разногласия по поводу Тайваня, если их неправильно урегулировать, могут подтолкнуть ведущие мировые державы к "столкновениям и даже конфликтам".

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что политика США в отношении Тайваня "неизменна", и предостерег, что попытка Китая захватить остров силой была бы "ужасной ошибкой". Он также назвал комментарии Си Цзиньпина стандартной практикой.

"Они всегда поднимают этот вопрос со своей стороны. Мы всегда четко излагаем свою позицию и переходим к другим темам", — сказал Рубио.

