Стал героем мемов: Марко Рубио вылетел в Китай в образе Мадуро и под "другим" именем (фото)

Госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Пекин в рамках официального визита. Во время перелета он надел спортивный костюм, в котором был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Также чиновнику "изменили имя" из-за санкций.

В КНР дважды наложили санкции на Марко Рубио еще во времена, когда тот был сенатором США и ревностно отстаивал права человека в Китае. Поэтому, чтобы его точно впустили на территорию страны, пришлось прибегнуть к определенным хитростям, пишет издание AFP.

Хотя в Китае заявили на этой неделе, что визиту Рубио в страну препятствовать не будут, поскольку тот летит впервые и в составе делегации с президентом США Дональдом Трампом, еще в 2025 году для чиновника придумали лазейку. Издание отмечает, что незадолго до вступления Рубио в должность госсекретаря США государственные СМИ в Китае и чиновники начали использовать иероглиф для первого слога его фамилии "лу".

Дипломаты, знакомые с этим вопросом, отметили, что именно это изменение позволяет принять Рубио в Китае. Ранее ему запрещался въезд на территорию страны, когда указывался предыдущий вариант написания его фамилии.

Марко Рубио надел "костюм Мадуро"

В социальных сетях также завирусилась фотография, на которой Марко Рубио на борту Air Force One одет в уже знакомом публике спортивном костюме. Как пишет издание The New York Post, чиновник отправился в Китай в костюме Nike, идентичном тому, в котором в январе 2026 года показался задержанный американскими спецслужбами президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Госсекретарь Рубио красуется в Nike Tech "Venezuela" на борту Air Force One!", — написал в соцсетях директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, опубликовав снимок чиновника в этом костюме.

Такой выбор образа вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди также начали создавать мемы: на одном из них Рубио изображен сидящим на диване в Овальном кабинете Белого дома не в неудобном официальном костюме, а в спортивном Nike.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли прокомментировала фото, назвав Рубио "легендой".

Напомним, Николаса Мадуро захватили и вывезли в США 3 января 2026 года в результате военной операции Трампа.

Впоследствии Мадуро и его жене предъявили обвинения в США.