Став героєм мемів: Марко Рубіо вилетів до Китаю в образі Мадуро і під "іншим" ім'ям (фото)

Держсекретар США Марко Рубіо вилетів до Пекіна у межах офіційного візиту. Під час перельоту він одягнув спортивний костюм, в якому був захоплений лідер Венесуели Ніколас Мадуро. Також посадовцю "змінили ім'я" через санкції.

У КНР двічі наклали санкції на Марко Рубіо ще у часи, коли той був сенатором США і ревно відстоював права людини в Китаї. Тому, щоб його точно впустили на територію країни, довелося вдатися до певних хитрощів, пише видання AFP.

Хоча у Китаї заявили цього тижня, що візиту Рубіо до країни перешкоджати не будуть, оскільки той летить уперше і у складі делегації з президентом США Дональдом Трампом, ще у 2025 році для посадовця придумали лазівку. Видання зазначає, що незадовго до вступу Рубіо на посаду держсекретаря США державні ЗМІ у Китаї та урядовці почали використовувати ієрогліф для першого складу його прізвища "лу".

Відео дня

Дипломати, знайомі з цим питанням, зазначили, що саме ця зміна дозволяє прийняти Рубіо у Китаї. Раніше йому заборонявся в'їзд на територію країни, коли вказувався попередній варіант написання його прізвища.

Марко Рубіо одягнув "костюм Мадуро"

У соціальних мережах також завірусилася фотографія, на якій Марко Рубіо на борту Air Force One одягнений у вже знайомому публіці спортивному костюмі. Як пише видання The New York Post, чиновник відправився у Китай у костюмі Nike, ідентичному тому, в якому у січні 2026 року показався затриманий американськими спецслужбами президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Марко Рубіо у "костюмі Мадуро"

"Держсекретар Рубіо красується у Nike Tech "Venezuela" на борту Air Force One!", — написав у соцмережах директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг, опублікувавши знімок посадовця у цьому костюмі.

Такий вибір образу викликав бурхливі обговорення у соціальних мережах. Люди також почали створювати меми: на одному з них Рубіо зображений сидячи на дивані в Овальному кабінеті Білого дому не у незручному офіційному костюмі, а в спортивному Nike.

Мем із Марком Рубіо та "образом Мадуро"

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі прокоментувала фото, назвавши Рубіо "легендою".

Нагадаємо, Ніколаса Мадуро захопили та вивезли до США 3 січня 2026 року у результаті військової операції Трампа.

Згодом Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США.