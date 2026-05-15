Делегація США перед вильотом додому викинула все, що їм давали в Китаї: у чому причина

Американська делегація на чолі з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як піднятися на борт літака, позбулася всього, що їм роздавали в Китаї під час державного візиту.

Американські співробітники зібрали всі посвідчення, одноразові телефони працівників Білого дому, значки для делегацій і викинули їх у сміттєвий бак перед трапом літака, написала в Х журналістка New York Post Емілі Гудін.

"Нічого китайського походження на борт літака не допускається. Ми скоро вилітаємо в Америку", — ідеться в її публікації.

З огляду на репутацію Китаю як першокласного кібершпигуна, експерти вважають, що цей крок було зроблено для того, щоб гарантувати, що жодні "жучки" не переслідуватимуть президента після повернення додому і не поставлять під загрозу конфіденційну або секретну інформацію.

Ця технічна обережність різко контрастувала з розкішним дипломатичним іміджем поїздки.

Під час дводенного саміту, що завершився 15 травня, два лідери прогулялися територією саду Чжуннаньхай, де ростуть стародавні дерева і китайські троянди, а також пройшли критим коридором із зеленими колонами і арками, розписаними зображеннями птахів і традиційними китайськими гірськими пейзажами.

За чаєм та обідом із делікатесами Трамп і Сі Цзіньпін — у супроводі своїх головних помічників і перекладачів — провели майже три години переговорів, після чого американський лідер завершив свій триденний візит до Китаю.

"Це були дійсно чудові кілька днів", — сказав Трамп журналістам.

Пекін виявив мало публічного інтересу до прохань США активніше брати участь у врегулюванні конфлікту в Ірані, хоча Трамп в інтерв'ю Шону Ханніті на Fox News заявив, що Сі Цзіньпін під час їхніх бесід пропонував допомогу.

Зі свого боку Сі Цзіньпін попередив Трампа під час приватних переговорів, що їхні розбіжності щодо Тайваню, якщо їх неправильно врегулювати, можуть підштовхнути провідні світові держави до "зіткнень і навіть конфліктів".

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що політика США щодо Тайваню "незмінна", і застеріг, що спроба Китаю захопити острів силою була б "жахливою помилкою". Він також назвав коментарі Сі Цзіньпіна стандартною практикою.

"Вони завжди порушують це питання зі свого боку. Ми завжди чітко викладаємо свою позицію і переходимо до інших тем", — сказав Рубіо, якого висміяли за його одяг.

