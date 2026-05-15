Цифровий детокс: у Трампа в Пекіні "відібрали" телефон і не давали постити в соцмережах

Президент Трамп не може користуватися своїм улюбленим мобільним телефоном під час перебування в Китаї — це була одна з багатьох логістичних проблем, з якими він і співробітники Білого дому зіткнулися в Пекіні.

Президенту США, як і всім, хто поїхав до Китаю разом із ним, було рекомендовано не користуватися особистими пристроями, щоб захистити свої дані від хакерів. І для Дональда Трампа, який часто користується телефоном — телефонує друзям, відповідає на дзвінки журналістів і публікує пости у своїй соцмережі Truth Social, це явно стало випробуванням, пише NY Post.

Трамп не користувався своїм телефоном у Китаї і не постив у соцмережах Фото: The White House

Представник Білого дому підтвердив, що президент не користувався своїм особистим телефоном у Китаї.

Під час саміту в Пекіні публікації в акаунті Трампа в Truth Social були обмежені — і, ймовірно, його акаунтом опікувалися у пресслужбі у Вашингтоні, округ Колумбія, де кілька співробітників Білого дому працювали за пекінським графіком, надаючи логістичну підтримку на відстані.

Президент США був не єдиний, хто обходився без свого особистого мобільного телефону під час цієї "цифрової ізоляції".

Співробітники адміністрації використовували тимчасові телефони та адреси електронної пошти під час дводенного саміту — все це було частиною зусиль Білого дому щодо забезпечення безпеки інформації та безперебійного проведення поїздки.

Журналісти користувалися одним ноутбуком і одноразовими телефонами Фото: Соцсети

Ці пристрої позбавлені більшості основних функцій і застосунків і слугують "чистими" пристроями, призначеними для зберігання мінімального обсягу інформації в разі злому.

Держдепартамент США завжди попереджає американців, які подорожують Китаєм, що "не можна розраховувати на конфіденційність у мобільних або інших мережах у Китаї", і зазначає, що багато мандрівників беруть із собою електронні пристрої без особистої інформації.

Персональні пристрої співробітників Білого дому зберігалися на борту літака Air Force One у сумках Фарадея, які блокують усі сигнали, включно з GPS, Wi-Fi, Bluetooth і RFID.

Ці пакети захищають конфіденційні дані від віддаленого злому.

Трамп і його співробітники отримали доступ до своїх пристроїв, щойно піднялися на борт президентського літака.

Усе, що було подаровано в Китаї, викинули, перед тим, як піднятися на борт літака Фото: The White House

Літак Air Force One вважається американською територією незалежно від місця його стоянки, і цей літак, що функціонує як літаючий об'єкт для зберігання секретної інформації, має інші способи захисту даних.

А журналістка New York Post Емілі Гудін розповіла, що перед тим, як піднятися на борт президентського літака, американська делегація викинула все, що їм давали в Китаї.