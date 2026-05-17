Візит Трампа до Китаю: Сі Цзіньпін скористався можливістю показати слабкість США, — Le Monde

Попри те, що Китай організував візит президента США Дональда Трампа з максимальною демонстрацією рівності двох держав, китайський лідер Сі Цзіньпін використав цю можливість, щоб показати слабкість Америки.

За зовнішньою дипломатичною ввічливістю ховалися глибокі суперечності та боротьба за глобальне лідерство між США і Китаєм, пише французька газета Le Monde.

Пекін використав зустріч для того, щоб показати світові: Китай сьогодні виглядає більш стабільною і передбачуваною силою на тлі зовнішньополітичних криз, пов'язаних з адміністрацією Трампа.

Особливо помітним це стало на тлі триваючого конфлікту США з Іраном, який Пекін розглядає як приклад хаотичної політики Вашингтона. Китайська влада фактично використала ситуацію, щоб посилити власний образ "острова стабільності" у світовій політиці.

Трамп за підсумками переговорів зробив акцент на торговельних домовленостях і майбутніх контрактах, включаючи угоди в інтересах Boeing і розширення доступу американського бізнесу на китайський ринок. Однак європейські аналітики вважають, що реальних проривів досягнуто не було, а більшість заяв поки залишаються на рівні політичних обіцянок.

При цьому Сі Цзіньпін використав переговори для просування власних стратегічних сигналів. Одним із ключових питань знову став Тайвань. Китай продовжує домагатися від США більш жорсткої позиції проти незалежності острова, однак Трамп під час візиту публічно не змінив американське формулювання.

Окрему увагу привернула згадка Сі про так звану "пастку Фукідіда" — теорію про неминучість конфлікту між старою світовою державою та новим претендентом на лідерство. У китайському трактуванні США розглядаються як сила, що слабшає, а Китай – як держава, яка поступово займає центральне місце у світовій системі.

Автори матеріалу зазначили, що нинішня політика Трампа мимоволі сприяє посиленню позицій Пекіна. Серед причин називаються конфлікти з союзниками, тиск на традиційні міжнародні альянси, зниження ролі американської "м'якої сили" та відмова від колишніх стратегій стримування Китаю.

На думку журналістів Le Monde, візит Трампа показав не стільки зближення США і Китаю, скільки поступову зміну світового балансу сил, в якому Пекін все активніше намагається закріпити за собою статус головного глобального конкурента Вашингтона.

