Битва за Конгрес США: що не так із проміжними виборами і чому Трамп іде на крайні заходи

У Сполучених Штатах проміжні вибори проводяться кожні чотири роки. Свою назву вони отримали тому, що відбуваються в середині президентського терміну. І традиційно, партія, яка контролює Білий дім, втрачала місця в Палаті представників і в Сенаті. Президенти США "ненавидять" проміжні вибори, але для Дональда Трампа вони ще й критично важливі.

Аналіз 22 проміжних виборів з 1934 по 2018 рік показує, що партія, яка контролює Білий дім, у середньому втрачала 28 місць у Палаті представників і 4 місця в Сенаті. Тільки двічі з 1934 року партія президента отримувала місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. Напередодні проміжних виборів 2026 року президент США Дональд Трамп хвилюється цілком виправдано, але вибори 2026 року створюють додаткові складнощі, які виходять за рамки історичних прецедентів. Фокус зібрав усе, що відомо.

У 2026 році попередні вибори в рамках проміжних виборів розпочнуться в березні і завершаться в середині вересня. Проміжні загальні вибори до Конгресу США відбудуться у вівторок, 3 листопада 2026 року.

Відео дня

Що таке проміжні вибори до Конгресу США

Проміжні вибори в США є наслідком виборчого процесу, викладеного в статті I Конституції США, згідно з якою всі члени Палати представників США і приблизно третина членів Сенату США кожні два роки беруть участь у виборах. (Наразі Палата представників налічує 435 членів, а Сенат — 100.) Крім виборів членів Конгресу, у багатьох штатах у період проміжних виборів проводять вибори губернаторів, а також у виборчих бюлетенях на проміжних виборах фігурують численні місцеві вибори та ініціативи громадян.

Проміжні вибори зазвичай погано позначаються на Білому домі Фото: Соцсети

Загалом, на проміжних виборах голосує менше американців, ніж на президентських. Як правило, близько 60 відсотків виборців, які мають право голосу, беруть участь у президентських виборах; на проміжних виборах цей відсоток знижується приблизно до 40 відсотків. Так, явка виборців на проміжних виборах 2018 року становила 50 відсотків, що є найвищим показником з 1914 року. Явка на проміжних виборах 2022 року становила близько 47 відсотків.

Проміжні вибори зазвичай визначають, хто контролює Конгрес, зокрема Палату представників і Сенат. З огляду на невелику перевагу республіканців у Палаті представників та перевагу в Сенаті, це особливо актуально у 2026 році. Насправді, ці вибори менше стосуються цивільного права і більше — картографії та математики.

Чому вибори до Конгресу — це не зовсім про вибори

Перекроювання виборчих округів (або джеррімендерінг) посідає центральне місце в дискусіях щодо виборів 2026 року, що робить нинішні проміжні вибори унікальними. Загалом, перерозподіл виборчих округів (перемальовування карт виборчих округів) відбувається кожні 10 років після проведення перепису населення.

Карта виборчих округів перекроюється постійно Фото: Соцсети

Традиційно перерозподіл виборчих округів, що ґрунтується на расовій приналежності, сприяє правлячій політичній партії, дозволяючи їй створювати карти, що максимально збільшують електоральну силу своєї партії. Хоча як расовий, так і політичний джеррімендеринг оскаржувалися в судах, вони довгий час залишалися невід'ємною частиною політичного процесу.

А тепер трохи математики: зазвичай вибори, що проводяться в середині циклу перепису населення, — наприклад, вибори 2026 року — не підлягали б подібному перерозподілу виборчих округів, але 2025 року Дональд Трамп підтримав план з перегляду меж виборчих округів Техасу на користь республіканців, заявивши, що Республіканська партія "має право на п'ять додаткових місць". Цей крок Техасу викликав відповідну реакцію по всій країні.

Каліфорнія і Техас були двома із семи штатів, які змінили свої карти виборчих округів (інші — Міссурі, Північна Кароліна, Огайо, Юта і Вірджинія). Чотири інших штати (Меріленд, Південна Кароліна, Флорида і Вашингтон) внесли законопроєкти про перегляд своїх карт. У квітні 2026 року законодавчі збори Флориди схвалили нову карту виборчих округів Конгресу, запропоновану губернатором-республіканцем Роном Десантісом. Цей план може додати до чотирьох місць республіканців до Палати представників, але, ймовірно, зіткнеться з судовим розглядом. Конституція Флориди забороняє перекроювання кордонів виключно в політичних цілях.

Також у квітні Верховний суд США ухвалив знакове рішення щодо Закону про права виборців, у якому заявив, що карту перерозподілу виборчих округів у Луїзіані було складено з урахуванням расової ознаки, а отже, вона є неконституційною. Після цього рішення губернатор Луїзіани від Республіканської партії Джефф Лендрі оголосив, що відкладе заплановані на травень попередні вибори в штаті, щоб дати законодавчим зборам час переглянути карти, що може призвести до створення двох округів, які, ймовірно, будуть республіканськими.

Республіканці та демократи — хто переможе на виборах до Конгресу

Станом на квітень 2026 року республіканці мали перевагу в 217-213 місць у Палаті представників, при цьому одне місце було зайняте незалежним кандидатом, а три — вакантними. (Для заповнення цих вакантних місць будуть проведені позачергові вибори, і переможці будуть переобрані в листопаді в рамках проміжних виборів). Історія показує, що республіканці можуть втратити 28 місць і, отже, контроль над Палатою представників. Аналіз реальних результатів виборів, проведений у квітні 2026 року авторитетним аналітичним центром Cook Political Report (CPR), показує, що демократи лідирують у 213 перегонах, а республіканці — у 205. Такий рівень уразливості місць, які займають республіканці, вказує на те, що 2026 рік може повторити історичні тенденції. Опитування, проведене телеканалом Fox News у січні 2026 року, показало, що виборці-республіканці вдвічі частіше голосують за кандидата від Демократичної партії, ніж демократи — за кандидата від Республіканської партії, що є ще одним тривожним сигналом для республіканців.

Агітація перед проміжними виборами у США Фото: The Washington Post

У Сенаті ситуація ще складніша, оскільки, на відміну від Палати представників, де всі місця переобирають кожні два роки, у будь-який конкретний рік заперечують тільки третину місць у Сенаті. Перед проміжними виборами 2026 року республіканці посідали 53 місця, а демократи — 45, плюс 2 незалежних сенатори, які зазвичай голосують разом із демократами, що, по суті, давало їм 47 місць. Якщо історичні тенденції збережуться, республіканці можуть втратити 4 місця в Сенаті, унаслідок чого співвідношення демократів і республіканців становитиме 51 (включно з 2 незалежними) і 49.

Оскільки термін повноважень сенаторів становить шість років, вибори проводяться лише приблизно для третини з них одночасно. Цього року оскаржуються 35 місць у Сенаті (проводяться два позачергових вибори для заміщення вакантних місць); у 22 з них республіканці є чинними сенаторами.

Вибори до Конгресу США 2026 — до чого призведе програш Трампа

На проміжних виборах президент не фігурує у виборчому бюлетені, але це не означає, що на його питання та політику не зважають. Два ключові питання, які, ймовірно, хвилюватимуть виборців, коли вони підуть на виборчі дільниці — економіка та імміграція — зазвичай виявляються виграшними для Трампа.

Дональд Трамп зараз їздить з агітацією по штатах США Фото: The White House

Однак вкрай непопулярні заходи щодо посилення імміграційного законодавства, тарифна політика Трампа і війна в Ірані змінили ситуацію. Опитування Ipsos, проведене в лютому 2026 року, показало, що 58 відсотків американців не згодні з тим, як президент розв'язує питання імміграції, і 57 відсотків дотримуються тієї самої думки щодо його дій в економіці.

Джерело, близьке до Білого дому, висловилося прямо: "Ця війна в Ірані практично закріплює той факт, що ми програємо проміжні вибори в листопаді — в Сенат і Палату представників".

Ще одне питання, яке може вплинути на проміжні вибори 2026 року, — це тема, яку Трамп неодноразово порушує: чесність виборів. Так, він продовжує стверджувати, що виграв президентські вибори 2020 року, хоч і переміг Джо Байден.

У лютому 2026 року Дональд Трамп закликав до "націоналізації корумпованих виборів". Вибори проводяться штатами, а не федеральним урядом, як це передбачено Конституцією США. Демократи припускають, що широке обговорення порушень на виборах покликане поставити під сумнів результати проміжних виборів 2026 року в разі перемоги демократів.

І далі події можуть розвиватися найнепередбачуванішим чином. Теоретично, програвши вибори до Конгресу, Трамп може оголосити про фальсифікації і закликати своїх прихильників повторити "похід на Вашингтон" і "штурм Капітолію", що може призвести як до масових заворушень, так і до повноцінної громадянської війни.

І, навіть програвши вибори до Конгресу, республіканці все одно залишаються в Білому домі, тож Дональд Трамп протягом наступних двох років свого президентства культивуватиме своє протистояння з Китаєм, жорсткий підхід до Ірану і протистояння з НАТО та Європою. "У найближчі два роки ми можемо побачити більш жорстку версію нинішнього Трампа", — зазначають експерти.

Нагадаємо, Сенат відхилив чергову спробу демократів зупинити війну в Ірані, яка зобов'язувала б США вивести війська із зони конфлікту доти, доки Конгрес не санкціонує подальші дії.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон попереджав, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах 2026 року країна знову опиниться на порозі імпічменту президента Дональда Трампа.