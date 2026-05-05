Битва за Конгресс США: что не так с промежуточными выборами и почему Трамп идет на крайние меры
В Соединенных Штатах промежуточные выборы проводятся каждые четыре года. Свое название они получили потому, что проходят в середине президентского срока. И традиционно, партия, контролирующая Белый дом, теряла места в Палате представителей и в Сенате. Президенты США "ненавидят" промежуточные выборы, но для Дональда Трампа они еще и критически важны.
Анализ 22 промежуточных выборов с 1934 по 2018 год показывает, что партия, контролирующая Белый дом, в среднем теряла 28 мест в Палате представителей и 4 места в Сенате. Только дважды с 1934 года партия президента получала места как в Палате представителей, так и в Сенате. В преддверии промежуточных выборов 2026 года президент США Дональд Трамп переживает вполне оправданно, но выборы 2026 года, создают дополнительные сложности, выходящие за рамки исторических прецедентов. Фокус собрал все, что известно.
В 2026 году предварительные выборы в рамках промежуточных выборов начнутся в марте и завершатся в середине сентября. Промежуточные всеобщие выборы в Конгресс США состоятся во вторник, 3 ноября 2026 года.
Что такое промежуточные выборы в Конгресс США
Промежуточные выборы в США являются следствием избирательного процесса, изложенного в статье I Конституции США, согласно которой все члены Палаты представителей США и примерно треть членов Сената США каждые два года участвуют в выборах. (В настоящее время Палата представителей насчитывает 435 членов, а Сенат — 100.) Помимо выборов членов Конгресса , во многих штатах в период промежуточных выборов проводятся выборы губернаторов, а также в избирательных бюллетенях на промежуточных выборах фигурируют многочисленные местные выборы и инициативы граждан.
В целом, на промежуточных выборах голосует меньше американцев, чем на президентских. Как правило, около 60 процентов имеющих право голоса избирателей участвуют в президентских выборах; на промежуточных выборах этот процент снижается примерно до 40 процентов. Так, явка избирателей на промежуточных выборах 2018 года составила 50 процентов, что является самым высоким показателем с 1914 года. Явка на промежуточных выборах 2022 года составила около 47 процентов.
Промежуточные выборы обычно определяют, кто контролирует Конгресс, в частности Палату представителей и Сенат. Учитывая небольшое преимущество республиканцев в Палате представителей и преимущество в Сенате, это особенно актуально в 2026 году. В действительности, эти выборы меньше касаются гражданского права и больше — картографии и математики.
Почему выборы в Конгресс – это не совсем про выборы
Перекройка избирательных округов (или джерримендеринг) занимает центральное место в дискуссиях о выборах 2026 года, что делает нынешние промежуточные выборы уникальными. В целом, перераспределение избирательных округов (перерисовка карт избирательных округов) происходит каждые 10 лет после проведения переписи населения.
Традиционно перераспределение избирательных округов, основанное на расовой принадлежности, благоприятствует правящей политической партии, позволяя ей создавать карты, максимально увеличивающие электоральную силу своей партии. Хотя как расовый, так и политический джерримендеринг оспаривались в судах, они долгое время оставались неотъемлемой частью политического процесса.
А теперь немного математики: обычно выборы, проводимые в середине цикла переписи населения — например, выборы 2026 года — не подлежали бы подобному перераспределению избирательных округов, но в 2025 году Дональд Трамп поддержал план по пересмотру границ избирательных округов Техаса в пользу республиканцев, заявив, что Республиканская партия "имеет право на пять дополнительных мест". Этот шаг Техаса вызвал ответную реакцию по всей стране.
Калифорния и Техас были двумя из семи штатов, изменивших свои карты избирательных округов (остальные — Миссури, Северная Каролина, Огайо, Юта и Вирджиния). Четыре других штата (Мэриленд, Южная Каролина, Флорида и Вашингтон) внесли законопроекты о пересмотре своих карт. В апреле 2026 года законодательное собрание Флориды одобрило новую карту избирательных округов Конгресса, предложенную губернатором-республиканцем Роном Десантисом. Этот план может добавить до четырех мест республиканцев в Палату представителей, но, вероятно, столкнется с судебным разбирательством. Конституция Флориды запрещает перекраивание границ исключительно в политических целях.
Также в апреле Верховный суд США вынес знаковое решение по Закону о правах избирателей, в котором заявил, что карта перераспределения избирательных округов в Луизиане была составлена с учетом расового признака и, следовательно, является неконституционной. После этого решения губернатор Луизианы от Республиканской партии Джефф Лэндри объявил, что отложит запланированные на май предварительные выборы в штате, чтобы дать законодательному собранию время пересмотреть карты, что может привести к созданию двух округов, которые, вероятно, будут республиканскими.
Республиканцы и демократы – кто победит на выборах в Конгресс
По состоянию на апрель 2026 года республиканцы имели преимущество в 217–213 мест в Палате представителей, при этом одно место было занято независимым кандидатом, а три — вакантными. (Для заполнения этих вакантных мест будут проведены внеочередные выборы, и победители будут переизбраны в ноябре в рамках промежуточных выборов). История показывает, что республиканцы могут потерять 28 мест и, следовательно, контроль над Палатой представителей. Анализ реальных результатов выборов, проведенный в апреле 2026 года авторитетным аналитическим центром Cook Political Report (CPR), показывает, что демократы лидируют в 213 гонках, а республиканцы — в 205. Такой уровень уязвимости мест, занимаемых республиканцами, указывает на то, что 2026 год может повторить исторические тенденции. Опрос, проведенный телеканалом Fox News в январе 2026 года, показал, что избиратели-республиканцы в два раза чаще голосуют за кандидата от Демократической партии, чем демократы — за кандидата от Республиканской партии, что является еще одним тревожным сигналом для республиканцев.
В Сенате ситуация еще сложнее, поскольку, в отличие от Палаты представителей, где все места переизбираются каждые два года, в любой конкретный год оспаривается только треть мест в Сенате. Перед промежуточными выборами 2026 года республиканцы занимали 53 места, а демократы — 45, плюс 2 независимых сенатора, которые обычно голосуют вместе с демократами, что, по сути, давало им 47 мест. Если исторические тенденции сохранятся, республиканцы могут потерять 4 места в Сенате, в результате чего соотношение демократов и республиканцев составит 51 (включая 2 независимых) и 49.
Поскольку срок полномочий сенаторов составляет шесть лет, выборы проводятся лишь примерно для трети из них одновременно. В этом году оспариваются 35 мест в Сенате (проводятся два внеочередных выборов для замещения вакантных мест); в 22 из них республиканцы являются действующими сенаторами.
Выборы в Конгресс США 2026 – к чему приведет проигрыш Трампа
На промежуточных выборах президент не фигурирует в избирательном бюллетене, но это не значит, что его вопросы и политика не учитываются. Два ключевых вопроса, которые, вероятно, будут волновать избирателей, когда они пойдут на избирательные участки — экономика и иммиграция — обычно оказываются выигрышными для Трампа.
Однако крайне непопулярные меры по ужесточению иммиграционного законодательства, тарифная политика Трампа и война в Иране изменили ситуацию. Опрос Ipsos, проведенный в феврале 2026 года, показал, что 58 процентов американцев не согласны с тем, как президент решает вопросы иммиграции, и 57 процентов придерживаются того же мнения относительно его действий в экономике.
Источник, близкий к Белому дому, выразился прямо: "Эта война в Иране практически закрепляет тот факт, что мы проиграем промежуточные выборы в ноябре — в Сенат и Палату представителей".
Еще один вопрос, который может повлиять на промежуточные выборы 2026 года, — это тема, которую Трамп неоднократно поднимает: честность выборов. Так, он продолжает утверждать, что выиграл президентские выборы 2020 года, хоть и победил Джо Байден.
В феврале 2026 года Дональд Трамп призвал к "национализации коррумпированных выборов". Выборы проводятся штатами, а не федеральным правительством, как это предусмотрено Конституцией США. Демократы предполагают, что широкое обсуждение нарушений на выборах призвано поставить под сомнение результаты промежуточных выборов 2026 года в случае победы демократов.
И далее события могут развиваться самым непредсказуемым образом. Теоретически, проиграв выборы в Конгресс, Трамп может объявить о фальсификациях и призвать своих сторонников повторить "поход на Вашингтон" и "штурм Капитолия", что может привести как к массовым беспорядкам, так и к полноценной гражданской войне.
И, даже проиграв выборы в Конгресс, республиканцы все равно остаются в Белом доме, так что Дональд Трамп в течение следующих двух лет своего президентства будет культивировать свое противостояние с Китаем, жесткий подход к Ирану и противостояние с НАТО и Европой. "В ближайшие два года мы можем увидеть более жесткую версию нынешнего Трампа", — отмечают эксперты.
Напомним, Сенат отклонил очередную попытку демократов остановить войну в Иране, которая обязывала бы США вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.
А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупреждал, что в случае победы демократов на промежуточных выборах 2026 года страна снова окажется на пороге импичмента президента Дональда Трампа.