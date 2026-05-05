Битва за Конгресс США: что не так с промежуточными выборами и почему Трамп идет на крайние меры

В Соединенных Штатах промежуточные выборы проводятся каждые четыре года. Свое название они получили потому, что проходят в середине президентского срока. И традиционно, партия, контролирующая Белый дом, теряла места в Палате представителей и в Сенате. Президенты США "ненавидят" промежуточные выборы, но для Дональда Трампа они еще и критически важны.

Анализ 22 промежуточных выборов с 1934 по 2018 год показывает, что партия, контролирующая Белый дом, в среднем теряла 28 мест в Палате представителей и 4 места в Сенате. Только дважды с 1934 года партия президента получала места как в Палате представителей, так и в Сенате. В преддверии промежуточных выборов 2026 года президент США Дональд Трамп переживает вполне оправданно, но выборы 2026 года, создают дополнительные сложности, выходящие за рамки исторических прецедентов. Фокус собрал все, что известно.

В 2026 году предварительные выборы в рамках промежуточных выборов начнутся в марте и завершатся в середине сентября. Промежуточные всеобщие выборы в Конгресс США состоятся во вторник, 3 ноября 2026 года.

Что такое промежуточные выборы в Конгресс США

Промежуточные выборы в США являются следствием избирательного процесса, изложенного в статье I Конституции США, согласно которой все члены Палаты представителей США и примерно треть членов Сената США каждые два года участвуют в выборах. (В настоящее время Палата представителей насчитывает 435 членов, а Сенат — 100.) Помимо выборов членов Конгресса , во многих штатах в период промежуточных выборов проводятся выборы губернаторов, а также в избирательных бюллетенях на промежуточных выборах фигурируют многочисленные местные выборы и инициативы граждан.

Промежуточные выборы обычно плохо сказываются на Белом доме Фото: Соцсети

В целом, на промежуточных выборах голосует меньше американцев, чем на президентских. Как правило, около 60 процентов имеющих право голоса избирателей участвуют в президентских выборах; на промежуточных выборах этот процент снижается примерно до 40 процентов. Так, явка избирателей на промежуточных выборах 2018 года составила 50 процентов, что является самым высоким показателем с 1914 года. Явка на промежуточных выборах 2022 года составила около 47 процентов.

Промежуточные выборы обычно определяют, кто контролирует Конгресс, в частности Палату представителей и Сенат. Учитывая небольшое преимущество республиканцев в Палате представителей и преимущество в Сенате, это особенно актуально в 2026 году. В действительности, эти выборы меньше касаются гражданского права и больше — картографии и математики.

Почему выборы в Конгресс – это не совсем про выборы

Перекройка избирательных округов (или джерримендеринг) занимает центральное место в дискуссиях о выборах 2026 года, что делает нынешние промежуточные выборы уникальными. В целом, перераспределение избирательных округов (перерисовка карт избирательных округов) происходит каждые 10 лет после проведения переписи населения.

Карта избирательных округов перекраивается постоянно Фото: Соцсети

Традиционно перераспределение избирательных округов, основанное на расовой принадлежности, благоприятствует правящей политической партии, позволяя ей создавать карты, максимально увеличивающие электоральную силу своей партии. Хотя как расовый, так и политический джерримендеринг оспаривались в судах, они долгое время оставались неотъемлемой частью политического процесса.

А теперь немного математики: обычно выборы, проводимые в середине цикла переписи населения — например, выборы 2026 года — не подлежали бы подобному перераспределению избирательных округов, но в 2025 году Дональд Трамп поддержал план по пересмотру границ избирательных округов Техаса в пользу республиканцев, заявив, что Республиканская партия "имеет право на пять дополнительных мест". Этот шаг Техаса вызвал ответную реакцию по всей стране.

Калифорния и Техас были двумя из семи штатов, изменивших свои карты избирательных округов (остальные — Миссури, Северная Каролина, Огайо, Юта и Вирджиния). Четыре других штата (Мэриленд, Южная Каролина, Флорида и Вашингтон) внесли законопроекты о пересмотре своих карт. В апреле 2026 года законодательное собрание Флориды одобрило новую карту избирательных округов Конгресса, предложенную губернатором-республиканцем Роном Десантисом. Этот план может добавить до четырех мест республиканцев в Палату представителей, но, вероятно, столкнется с судебным разбирательством. Конституция Флориды запрещает перекраивание границ исключительно в политических целях.

Также в апреле Верховный суд США вынес знаковое решение по Закону о правах избирателей, в котором заявил, что карта перераспределения избирательных округов в Луизиане была составлена ​​с учетом расового признака и, следовательно, является неконституционной. После этого решения губернатор Луизианы от Республиканской партии Джефф Лэндри объявил, что отложит запланированные на май предварительные выборы в штате, чтобы дать законодательному собранию время пересмотреть карты, что может привести к созданию двух округов, которые, вероятно, будут республиканскими.

Республиканцы и демократы – кто победит на выборах в Конгресс

По состоянию на апрель 2026 года республиканцы имели преимущество в 217–213 мест в Палате представителей, при этом одно место было занято независимым кандидатом, а три — вакантными. (Для заполнения этих вакантных мест будут проведены внеочередные выборы, и победители будут переизбраны в ноябре в рамках промежуточных выборов). История показывает, что республиканцы могут потерять 28 мест и, следовательно, контроль над Палатой представителей. Анализ реальных результатов выборов, проведенный в апреле 2026 года авторитетным аналитическим центром Cook Political Report (CPR), показывает, что демократы лидируют в 213 гонках, а республиканцы — в 205. Такой уровень уязвимости мест, занимаемых республиканцами, указывает на то, что 2026 год может повторить исторические тенденции. Опрос, проведенный телеканалом Fox News в январе 2026 года, показал, что избиратели-республиканцы в два раза чаще голосуют за кандидата от Демократической партии, чем демократы — за кандидата от Республиканской партии, что является еще одним тревожным сигналом для республиканцев.

Агитация перед промежуточными выборами в США Фото: The Washington Post

В Сенате ситуация еще сложнее, поскольку, в отличие от Палаты представителей, где все места переизбираются каждые два года, в любой конкретный год оспаривается только треть мест в Сенате. Перед промежуточными выборами 2026 года республиканцы занимали 53 места, а демократы — 45, плюс 2 независимых сенатора, которые обычно голосуют вместе с демократами, что, по сути, давало им 47 мест. Если исторические тенденции сохранятся, республиканцы могут потерять 4 места в Сенате, в результате чего соотношение демократов и республиканцев составит 51 (включая 2 независимых) и 49.

Поскольку срок полномочий сенаторов составляет шесть лет, выборы проводятся лишь примерно для трети из них одновременно. В этом году оспариваются 35 мест в Сенате (проводятся два внеочередных выборов для замещения вакантных мест); в 22 из них республиканцы являются действующими сенаторами.

Выборы в Конгресс США 2026 – к чему приведет проигрыш Трампа

На промежуточных выборах президент не фигурирует в избирательном бюллетене, но это не значит, что его вопросы и политика не учитываются. Два ключевых вопроса, которые, вероятно, будут волновать избирателей, когда они пойдут на избирательные участки — экономика и иммиграция — обычно оказываются выигрышными для Трампа.

Дональд Трамп сейчас ездит с агитацией по штатам США Фото: The White House

Однако крайне непопулярные меры по ужесточению иммиграционного законодательства, тарифная политика Трампа и война в Иране изменили ситуацию. Опрос Ipsos, проведенный в феврале 2026 года, показал, что 58 процентов американцев не согласны с тем, как президент решает вопросы иммиграции, и 57 процентов придерживаются того же мнения относительно его действий в экономике.

Источник, близкий к Белому дому, выразился прямо: "Эта война в Иране практически закрепляет тот факт, что мы проиграем промежуточные выборы в ноябре — в Сенат и Палату представителей".

Еще один вопрос, который может повлиять на промежуточные выборы 2026 года, — это тема, которую Трамп неоднократно поднимает: честность выборов. Так, он продолжает утверждать, что выиграл президентские выборы 2020 года, хоть и победил Джо Байден.

В феврале 2026 года Дональд Трамп призвал к "национализации коррумпированных выборов". Выборы проводятся штатами, а не федеральным правительством, как это предусмотрено Конституцией США. Демократы предполагают, что широкое обсуждение нарушений на выборах призвано поставить под сомнение результаты промежуточных выборов 2026 года в случае победы демократов.

И далее события могут развиваться самым непредсказуемым образом. Теоретически, проиграв выборы в Конгресс, Трамп может объявить о фальсификациях и призвать своих сторонников повторить "поход на Вашингтон" и "штурм Капитолия", что может привести как к массовым беспорядкам, так и к полноценной гражданской войне.

И, даже проиграв выборы в Конгресс, республиканцы все равно остаются в Белом доме, так что Дональд Трамп в течение следующих двух лет своего президентства будет культивировать свое противостояние с Китаем, жесткий подход к Ирану и противостояние с НАТО и Европой. "В ближайшие два года мы можем увидеть более жесткую версию нынешнего Трампа", — отмечают эксперты.

Напомним, Сенат отклонил очередную попытку демократов остановить войну в Иране, которая обязывала бы США вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупреждал, что в случае победы демократов на промежуточных выборах 2026 года страна снова окажется на пороге импичмента президента Дональда Трампа.