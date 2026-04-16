Война в Иране: Сенат США отклонил резолюцию демократов о завершении боевых действий

Сенат отклонил очередную попытку демократов остановить войну в Иране, которая обязывала бы США вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

Голосование, которое завершилось со счетом 47 против 52, стало четвертым в этом году, когда Сенат проголосовал за передачу своих полномочий по ведению войны президенту Дональду Трампу, сделав его фактически человеком, который единолично решает судьбу войны в Иране, сообщает Associated Press.

Демократы считают боевые действия на Ближнем Востоке неоправданными и незаконными, а республиканцы в свою очередь заявляют, что доверяют главе Белого дома и напоминают о ядерном потенциале Ирана.

Однако даже среди республиканцев есть те, что стремится поскорее закончить войну. Некоторые некоторые из них ожидают будущих голосований, которые могут стать важным испытанием для Трампа, если война затянется.

Исход голосования по вопросу о полномочиях по ведению войны в Палате представителей, ожидаемый на этой неделе, пока что остается неопределенным.

В соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года, Конгресс должен объявить войну или санкционировать применение силы в течение 60 дней с момента ее начала — крайний срок, который истекает в конце этого месяца. Закон предусматривает возможное продление этого срока на 30 дней, но законодатели ясно дали понять, что хотят, чтобы администрация в ближайшее время представила план прекращения конфликта.

По словам сенатора-республиканца Тома Тиллиса из Северной Каролины, по истечении этих сроков пришловремя действовать.

"Я думаю, что администрации было бы разумно подготовить обоснованное разрешение на применение военной силы и стратегию финансирования", — заявил он.

В свою очередь сенатор от республиканцев из Аляски Лиза Мурковски, которая голосовала против инициативы демократов по завершении войны, рассказала, что обсуждает со своими коллегами по партии резолюцию, которая бы санкционировала конфликт после истечения 60-дневного срока.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля Фото: The White House

В прошлом месяце она заявила, что меры Демпартии чреваты ущербом армии, если вдруг произойдет внезапный вывод войск.

Однако Мурковски также отметила, что Конгресс должен в конечном итоге подготовить документ о разрешении применения силы и проголосовать за него, "чтобы американский народ знал пределы и цели этой военной операции".

"Нет сомнений в том, что президент должен был запросить разрешение Конгресса, прежде чем наносить удары по Ирану в таком масштабе, а также заблаговременно привлечь наших союзников, которые сейчас находятся в равной опасности", — говорила сенатор в начале марта.

Сенатор Джош Хоули, республиканец от штата Миссури, заявил, что хотел бы, чтобы война закончилась в ближайшие недели. В противном случае, сказал он, "по истечении 60 дней, я думаю, нам нужно будет проголосовать за разрешение на военные действия".

Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз из штата Мэн подчеркнула, что полномочия президента "не безграничны как главнокомандующего".

Как пишет АР, рока что остается неясным, поддержат ли лидеры республиканцев голосование за разрешение войны.

По словам лидера большинства в Сенате Джона Тьюна, на данный момент большинство "довольны тем, чего добились военные" в Иране". Вместе с тем он признает, что необходим план, как свернуть военную операцию и достичь мира на Ближнем Востоке, который бы гарантировал укрепление национальной безопасности США.

