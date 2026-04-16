Війна в Ірані: Сенат США відхилив резолюцію демократів про завершення бойових дій

Сенат відхилив чергову спробу демократів зупинити війну в Ірані, яка зобов'язувала б США вивести війська із зони конфлікту доти, доки Конгрес не санкціонує подальші дії.

Голосування, яке завершилося з рахунком 47 проти 52, стало четвертим цього року, коли Сенат проголосував за передачу своїх повноважень щодо ведення війни президенту Дональду Трампу, зробивши його фактично людиною, яка одноосібно вирішує долю війни в Ірані, повідомляє Associated Press.

Демократи вважають бойові дії на Близькому Сході невиправданими та незаконними, а республіканці, своєю чергою, заявляють, що довіряють главі Білого дому і нагадують про ядерний потенціал Ірану.

Однак навіть серед республіканців є ті, що прагне якнайшвидше закінчити війну. Деякі деякі з них очікують майбутніх голосувань, які можуть стати важливим випробуванням для Трампа, якщо війна затягнеться.

Результат голосування з питання про повноваження щодо ведення війни в Палаті представників, очікуваний цього тижня, поки що залишається невизначеним.

Відповідно до Закону про військові повноваження 1973 року, Конгрес має оголосити війну або санкціонувати застосування сили протягом 60 днів з моменту її початку — крайній термін, який спливає наприкінці цього місяця. Закон передбачає можливе продовження цього терміну на 30 днів, але законодавці ясно дали зрозуміти, що хочуть, щоб адміністрація найближчим часом представила план припинення конфлікту.

За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса з Північної Кароліни, після закінчення цих термінів настав час діяти.

"Я думаю, що адміністрації було б розумно підготувати обґрунтований дозвіл на застосування військової сили і стратегію фінансування", — заявив він.

Своєю чергою сенаторка від республіканців з Аляски Ліза Мурковскі, яка голосувала проти ініціативи демократів щодо завершення війни, розповіла, що обговорює зі своїми колегами по партії резолюцію, яка б санкціонувала конфлікт після закінчення 60-денного терміну.

США та Ізраїль почали війну проти Ірану 28 лютого

Минулого місяця вона заявила, що заходи Демпартії можуть завдати шкоди армії, якщо раптом відбудеться раптове виведення військ.

Однак Мурковскі також зазначила, що Конгрес має зрештою підготувати документ про дозвіл на застосування сили і проголосувати за нього, "щоб американський народ знав межі та цілі цієї військової операції".

"Немає сумнівів у тому, що президент повинен був запросити дозвіл Конгресу, перш ніж завдавати ударів по Ірану в такому масштабі, а також завчасно залучити наших союзників, які зараз перебувають у рівній небезпеці", — говорила сенаторка на початку березня.

Сенатор Джош Хоулі, республіканець від штату Міссурі, заявив, що хотів би, щоб війна закінчилася найближчими тижнями. В іншому разі, сказав він, "після закінчення 60 днів, я думаю, нам потрібно буде проголосувати за дозвіл на військові дії".

Сенаторка-республіканка Сьюзан Коллінз зі штату Мен підкреслила, що повноваження президента "не безмежні як головнокомандувача".

Як пише АР, поки що залишається незрозумілим, чи підтримають лідери республіканців голосування за завершення війни.

За словами лідера більшості в Сенаті Джона Тьюна, наразі більшість "задоволені тим, чого домоглися військові" в Ірані". Водночас він визнає, що необхідний план, як згорнути військову операцію і досягти миру на Близькому Сході, який би гарантував зміцнення національної безпеки США.

