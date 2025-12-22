Выборы в 2026 году могут завершиться импичментом Трампа: спикер Джонсон назвал основную причину

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах 2026 года страна снова окажется на пороге импичмента президента Дональда Трампа. По его словам, потеря республиканцами контроля над Конгрессом будет означать политическую дестабилизацию и попытку сорвать работу администрации.

Как сообщает издание Washington Examiner, об этом Майк Джонсон заявил во время выступления на консервативном форуме AmericaFest, обращаясь к сторонникам Республиканской партии. Он отметил, что промежуточные выборы 2026 года будут иметь решающее значение для будущего президентского курса Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей прямо заявил, что демократы не скрывают своих намерений снова прибегнуть к импичменту в случае возвращения большинства в Конгрессе. По его словам, радикальное крыло Демократической партии рассматривает эту процедуру как главный политический инструмент борьбы с Белым домом.

Речь Майка Джонсона во время выступления на консервативном форуме AmericaFest

"В середине срока 2026 года поставлено на карту абсолютно все. Если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые немедленно начнут процедуру импичмента президента Трампа. Они создадут полный хаос в стране, и мы не можем этого допустить", — заявил Джонсон, обращаясь к участникам мероприятия.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о политическом соперничестве между партиями, а о попытке парализовать работу федеральной власти. По его мнению, демократы, получив контроль над Палатой представителей, сосредоточатся не на законодательной деятельности, а на бесконечных расследованиях и конфронтации с президентом.

"Если демократы вернут себе Конгресс, они не будут тратить время на принятие законов. Их главной целью станет импичмент Дональда Трампа и создание атмосферы постоянного кризиса", — подчеркнул спикер Палаты представителей.

Майк Джонсон напомнил, что Дональд Трамп уже дважды проходил через процедуру импичмента во время своего первого президентского срока. Он отметил, что даже после возвращения Трампа в Белый дом отдельные демократы открыто заявляли о готовности повторить эти попытки.

В частности, в этом году конгрессмен от Демократической партии Эл Грин настаивал на выдвижении нескольких статей импичмента против действующего президента. Еще один демократ, конгрессмен Шри Танедар, также инициировал процедуру импичмента, однако впоследствии отозвал свои предложения после давления со стороны партийного руководства.

Кроме этого, Джонсон заявил, что сохранение республиканского большинства в Конгрессе является ключевым условием для недопущения нового импичмента. По его словам, выборы 2026 года станут переломным моментом не только для президентства Дональда Трампа, но и для политической стабильности Соединенных Штатов.

