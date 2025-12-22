Трамп назначил спецпосланника в Гренландии: как отреагировали Дания и ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

Это объявление стало еще одним шагом в рамках публичного давления, которое создает Трамп вокруг острова. Об этом сообщило издание Reuters.

Уже неоднократно президент США заявлял, что Гренландия должна стать частью США, ссылаясь на позиции безопасности и интерес к минеральным ресурсам острова.

"Джеф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в области безопасности, защиты и выживания наших союзников и, конечно, всего мира", — написал Трамп в заметке на Truth Social.

Сам Лэндри также отметил, что это отличная идея, и в своем сообщении подчеркнул, что они "должны обеспечить, чтобы Гренландия присоединилась к Соединенным Штатам".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов, а в датский МИД вызовут посла США.

Фредериксен совместно с главой правительства Гренландии Йенс-Фредериком Нильсеном опубликовали заявление, в котором отметили, что национальные границы и суверенитет государств основываются на международном праве, и аннексировать другие страны нельзя.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что "возмущен этим назначением". Он заявил, что ждет американского посла, чтобы "сделать ему четкое заявление и получить объяснения".

В Евросоюзе также подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и неприкосновенности границ Дании. Об этом во время брифинга сказал представитель Еврокомиссии Ануар Эль Ануни.

"Сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности границ является чрезвычайно важным для Европейского Союза", — заявил Эль Ануни.

Напомним, что в августе разведка Дании сообщила о тайных операциях США, влияющих на жителей арктического острова.

Впоследствии разведывательное агентство Дании зафиксировало больший интерес США к Гренландии как результат обострения соперничества великих держав в Арктике после дипломатического.