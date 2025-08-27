США готовят сепаратистские движения в Гренландии: агенты ведут тайные операции, — Reuters

Разведка Дании сообщила о тайных операциях США, влияющих на жителей арктического острова. Американские агенты разжигают протестные настроения по отношению к властям в Копенгагене.

Высокопоставленного американского дипломата в Копенгагене вызвали в МИД Дании. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на данные Министерства иностранных дел Дании.

По меньшей мере трое американцев, связанных с администрацией президента США Дональда Трампа, подозреваются в причастности к сепаратистским действиям в отношении Гренландии.

Посольство США в Копенгагене пока не отреагировало на просьбу прокомментировать ситуацию.

"Соединенным Штатам нельзя позволять таким образом влиять на наше будущее. Это зависит исключительно от народа Гренландии", — заявила Reuters депутат датского парламента от острова Аая Хемниц.

По ее мнению, предполагаемые операции влияния — это часть более широкой кампании Трампа по установлению контроля над территорией Гренландии.

"Я определенно думаю, что это связано с правительством США", — сказал Хемниц.

Служба национальной безопасности и разведки Дании предупредила, что Гренландия — это объект кампаний влияния, целью которых может быть продвижение взглядов как в пользу Дании, так и Штатов.

Интерес Трампа к Гренландии

Богатая полезными ископаемыми Гренландия, расположенная в Арктике, оказалась в центре внимания США. Трамп считает необходимым установить контроль над островом.

Американцы смогут обеспечить безопасное владение полезными ископаемыми острова и защитить его от агрессии России и Китая. Копенгаген и Нуук, столица Гренландии, отвергли данные идеи.

Совет национальной безопасности Белого дома уже несколько раз устраивал собрания для обсуждения плана захвата Гренландии. Главный акцент делается на убеждении, а не на военном принуждении: население острова вскоре само захочет присоединиться к Соединенным Штатам.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен осудил любые попытки подорвать отношения между Данией и Гренландией.

"Если кто-то думает, что может повлиять на это, создав "пятую колонну" или подобную деятельность, то это противоречит принципам сотрудничества государств", — заявил Расмуссен.

Оппозиционная партия Demokraatit ("Демократы"), поддерживающая идею о проведении референдума о независимости Гренландии, набрала 30% голосов на парламентских выборах в марте текущего года.

Напомним, большинство американцев не поддержали идеи Трампа о присоединении Гренландии к США.

В марте 2025 года в крупнейших городах Гренландии прошли многочисленные митинги против идеи Дональда Трампа установить контроль над островом.