США готують сепаратистські рухи в Гренландії: агенти ведуть таємні операції, — Reuters

Розвідка Данії повідомила про таємні операції США, що впливають на жителів арктичного острова. Американські агенти розпалюють протестні настрої щодо влади в Копенгагені.

Високопоставленого американського дипломата в Копенгагені викликали в МЗС Данії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані Міністерства закордонних справ Данії.

Щонайменше трьох американців, пов'язаних з адміністрацією президента США Дональда Трампа, підозрюють у причетності до сепаратистських дій щодо Гренландії.

Посольство США в Копенгагені поки не відреагувало на прохання прокоментувати ситуацію.

"Сполученим Штатам не можна дозволяти таким чином впливати на наше майбутнє. Це залежить винятково від народу Гренландії", — заявила Reuters депутатка данського парламенту від острова Аая Хемніц.

На її думку, передбачувані операції впливу — це частина ширшої кампанії Трампа зі встановлення контролю над територією Гренландії.

"Я безумовно думаю, що це пов'язано з урядом США", — сказав Хемніц.

Служба національної безпеки та розвідки Данії попередила, що Гренландія — це об'єкт кампаній впливу, метою яких може бути просування поглядів як на користь Данії, так і Штатів.

Інтерес Трампа до Гренландії

Багата корисними копалинами Гренландія, розташована в Арктиці, опинилася в центрі уваги США. Трамп вважає за необхідне встановити контроль над островом.

Американці зможуть забезпечити безпечне володіння корисними копалинами острова і захистити його від агресії Росії та Китаю. Копенгаген і Нуук, столиця Гренландії, відкинули ці ідеї.

Рада національної безпеки Білого дому вже кілька разів влаштовувала збори для обговорення плану захоплення Гренландії. Головний акцент робиться на переконанні, а не на військовому примусі: населення острова незабаром саме захоче приєднатися до Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен засудив будь-які спроби підірвати відносини між Данією і Гренландією.

"Якщо хтось думає, що може вплинути на це, створивши "п'яту колону" або подібну діяльність, то це суперечить принципам співпраці держав", — заявив Расмуссен.

Опозиційна партія Demokraatit ("Демократи"), що підтримує ідею про проведення референдуму про незалежність Гренландії, набрала 30% голосів на парламентських виборах у березні поточного року.

Нагадаємо, більшість американців не підтримали ідеї Трампа про приєднання Гренландії до США.

У березні 2025 року в найбільших містах Гренландії відбулися численні мітинги проти ідеї Дональда Трампа встановити контроль над островом.