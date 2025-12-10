Трамп "положил глаз" на Гренландию: разведка Дании считает США потенциальной угрозой

После заявлений Дональда Трампа о НАТО и ЕС, датчане изменили свое отношение к США и теперь характеризует Соединенные Штаты, как "потенциальную угрозу безопасности".

Причин несколько. Отмечается, что статус США изменился из-за того, что они ставят во главу угла собственные интересы и используют экономическую и технологическую мощь в качестве инструмента власти, сообщает Bloomberg.

Датская служба военной разведки — одно из двух ключевых разведывательных ведомств в этой стране — заявила, что США все чаще ставят во главу угла собственные интересы и "теперь используют свою экономическую и технологическую мощь как инструмент силы, в том числе и по отношению к союзникам и партнерам", согласно опубликованному в среду прогнозу разведывательной деятельности на 2025 год.

Разведывательное агентство подчеркнуло растущий интерес США к Гренландии как результат обострения соперничества великих держав в Арктике после дипломатической напряженности, вызванной предложениями Дональда Трампа взять территорию под свой контроль.

Ежегодная оценка угроз, проводимая DDIS, последовала за неоднократными заявлениями Дональда Трампа о желании взять под контроль Гренландию, что вызвало дипломатическую напряженность между Копенгагеном и Вашингтоном. Президент США также не исключил возможности захвата арктического острова с применением военной силы.

"Соединенные Штаты используют экономическую мощь, включая угрозы высоких пошлин, для навязывания своей воли и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников", — говорится в заявлении агентства.

Тем не менее, по данным агентства, Россия и Китай рассматриваются как основные источники риска, и в целом угроза, с которой сталкивается Дания, "стала более серьезной". Неопределенность в отношении роли США как гаранта безопасности Европы усилит готовность России к интенсификации гибридных атак против Организации Североатлантического договора, в то время как использование Китаем экономического и военного влияния продолжает бросать вызов западному влиянию, говорится в сообщении.

"Балтийский регион — это зона наибольшего риска применения Россией военной силы против НАТО", — заявило агентство.

Напомним, ранее Дональд Трамп репостил статью о Европе с оскорбительным заголовком и заявлял журналистам, что Европа движется в "неправильном направлении".

Также Фокус писал о новой стратегии безопасности США, которая ставит под угрозу безопасность в Европе.