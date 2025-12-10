Трамп "поклав око" на Гренландію: розвідка Данії вважає США потенційною загрозою

Після заяв Дональда Трампа про НАТО і ЄС, данці змінили своє ставлення до США і тепер характеризують Сполучені Штати, як "потенційну загрозу безпеці".

Причин кілька. Зазначається, що статус США змінився через те, що вони ставлять на чільне місце власні інтереси та використовують економічну й технологічну міць як інструмент влади, повідомляє Bloomberg.

Данська служба військової розвідки — одне з двох ключових розвідувальних відомств у цій країні — заявила, що США дедалі частіше ставлять на перше місце власні інтереси і "тепер використовують свою економічну і технологічну міць як інструмент сили, зокрема й стосовно союзників і партнерів", згідно з опублікованим у середу прогнозом розвідувальної діяльності на 2025 рік.

Розвідувальне агентство підкреслило щораз більший інтерес США до Гренландії як результат загострення суперництва великих держав в Арктиці після дипломатичної напруги, викликаної пропозиціями Дональда Трампа взяти територію під свій контроль.

Щорічна оцінка загроз, проведена DDIS, послідувала за неодноразовими заявами Дональда Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію, що спричинило дипломатичну напруженість між Копенгагеном і Вашингтоном. Президент США також не виключив можливості захоплення арктичного острова із застосуванням військової сили.

"Сполучені Штати використовують економічну міць, включно з погрозами високих мит, для нав'язування своєї волі та більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", — ідеться в заяві агентства.

Проте, за даними агентства, Росія і Китай розглядаються як основні джерела ризику, і загалом загроза, з якою стикається Данія, "стала серйознішою". Невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи посилить готовність Росії до інтенсифікації гібридних атак проти Організації Північноатлантичного договору, в той час як використання Китаєм економічного і військового впливу продовжує кидати виклик західному впливу, йдеться в повідомленні.

"Балтійський регіон — це зона найбільшого ризику застосування Росією військової сили проти НАТО", — заявило агентство.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп репостив статтю про Європу з образливим заголовком і заявляв журналістам, що Європа рухається в "неправильному напрямку".

Також Фокус писав про нову стратегію безпеки США, яка ставить під загрозу безпеку в Європі.