Новая стратегия безопасности США: почему это важно и почему это мало что значит

Новая стратегия безопасности США: мои 5 копеек

Эпиграф

Неужели вы ждали чего-то другого? Вот действительно — президент и его окружение более 10 месяцев рассказывают о слабой Европе, о договоренности с Россией, об угрозе Китая, об отказе от обязательств... И почему-то именно на этапе написания абсолютно необязывающей и обобщенной стратегии мы ждали, что Трамп и ко резко станут атлантистами, рейгановскими соколами и начнут уничтожать Россию (хотя бы на словах). Это точно что-то из серии выдачи желаемого за действительное. Поэтому стратегия вполне ожидаема, она продолжает его NSS 2017 года, просто наконец-то она стала честной (документ 2017 года был гораздо менее конкретным и больше заигрывал с консервативным истеблишментом).

А теперь по существу:

Базовый принцип — "America First". Новая стратегия провозглашает отход от традиционных идеологий: "Внешняя политика президента Трампа является прагматичной... мотивированной прежде всего тем, что работает для Америки — или, в двух словах, "America First". Документ отвергает идею глобального доминирования как противоречащую интересам США: "Американские внешнеполитические элиты убедили себя в том, что постоянное американское доминирование во всем мире отвечает наилучшим интересам нашей страны... Наши элиты сильно просчитались в готовности Америки навсегда взвалить на себя глобальное бремя".

Иммиграция и границы. Вопрос миграции выведен на уровень главного приоритета нацбезопасности.

"Эра массовой миграции должна закончиться. Border security is the primary element of national security" ("Эра массовой миграции должна закончиться. Безопасность границ является основным элементом национальной безопасности").

Стратегия декларирует право нации выбирать свое будущее через контроль границ: "Граница, контролируемая волей американского народа... имеет фундаментальное значение для выживания Соединенных Штатов как суверенной республики".

Экономика и торговля. Экономическая безопасность рассматривается как фундамент национальной безопасности:

Реиндустриализация: "Культивирование американской промышленной силы должно стать высшим приоритетом национальной экономической политики". Цель — полная независимость в критических компонентах.

Тарифы и честная торговля: "Мы больше не потерпим... фритредерства, торговых дисбалансов, хищнических экономических практик". "Trade with China should be balanced and focused on non-sensitive factors" ("Мы больше не будем терпеть... бесплатное пользование, торговые дисбалансы, хищнические экономические практики". "Торговля с Китаем должна быть сбалансированной и сосредоточенной на нечувствительных факторах").

Энергетическое доминирование: США планируют увеличивать добычу нефти, газа и угля, отвергая климатическую повестку дня: "Мы отвергаем катастрофические идеологии "изменения климата" и "Net Zero", которые так сильно навредили Европе, угрожают Соединенным Штатам и субсидируют наших противников".

Оборона и альянсы. США требуют от союзников значительного увеличения расходов на оборону:

Новый стандарт расходов: "President Trump has set a new global standard with the Hague Commitment, which pledges NATO countries to spend 5 percent of GDP on defense" ("Президент Трамп установил новый глобальный стандарт, заключив Гаагское соглашение, которое обязывает страны НАТО тратить 5% ВВП на оборону").

Перекладывание бремени: "Дни Соединенных Штатов, подпирающих весь мировой порядок, как Атлас, закончились". Союзники должны взять на себя "primary responsibility for their regions" ("основную ответственность за свои регионы").

Региональные приоритеты:

Западное полушарие (The Trump Corollary): США планируют жестко восстановить "Доктрину Монро". "Мы будем отказывать конкурентам, не относящимся к полушарию, в возможности позиционировать силы... или владеть, или контролировать стратегически важные активы в нашем полушарии".

Индо-Тихоокеанский регион и Китай: Признается провал предыдущей политики привлечения Китая: "Открытие наших рынков для Китая... не произошло. Китай стал богатым и могущественным, и использовал свое богатство и власть в своих значительных интересах". Цель в отношении Тайваня — "deterring a conflict over Taiwan, ideally by preserving military overmatch" ("предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства").

Европа и Украина: Стратегия указывает на "civilizational erasure" Европы из-за миграции и потери идентичности. Относительно войны в Украине: "It is a core interest of the United States to negotiate an expeditious cessation of hostilities in Ukraine, in order to stabilize European economies... and reestablish strategic stability with Russia" ("Основным интересом Соединенных Штатов является проведение переговоров о скорейшем прекращении военных действий в Украине с целью стабилизации европейской экономики... и восстановления стратегической стабильности с Россией").

Ближний Восток: Отказ от "nation-building". "Дни, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике... к счастью, закончились". Упоминается успешная операция "Midnight Hammer" против иранской ядерной программы и мирные соглашения в регионе.

Внутренняя политика и "культура". Документ прямо связывает внутренние культурные вопросы с национальной безопасностью:

Борьба с "DEI" (Diversity, Equity, and Inclusion — Разнообразие, Равенство и Инклюзия — Ф.):"Re-instilling a culture of competence, rooting out so-called 'DEI' and other discriminatory and anti-competitive practices that degrade our institutions".

Семья: "This cannot be accomplished without growing numbers of strong, traditional families that raise healthy children" ("Это невозможно достичь без роста количества крепких, традиционных семей, которые воспитывают здоровых детей").

Гендерная идеология: "We got radical gender ideology and woke lunacy out of our Armed Forces" ("Мы избавились от радикальной гендерной идеологии и безумия в наших Вооруженных силах").

P.S.

А теперь давайте серьезно — можете ли вы вспомнить момент, когда этот президент или его кабинет следовали четко хотя бы каким-то прописанным (даже ими самими) стратегиям или истинам? Даже тот же "Проект 2025", который считается мануалом внутренней политики для 47-го президента, и тот воплощается спорадически и скорее случайно. Поэтому эту новую стратегию надо воспринимать серьезно, но точно не стоит воспринимать дословно — в принципе, как и все, что сейчас льется из Вашингтона.

