Хитрая игра Трампа и пять копеек Китая: к чему приведет США восстание мигрантов в Калифорнии

Related video

Особенности калифорнийского протеста: при чем здесь выборы?

Калифорния традиционно является уникальным штатом. Единственный приграничный штат, который уже традиционно голосует за демократов десятки электоральных циклов. Штат, в котором для большинства населения английский не является первым языком (даже если они родились в этом штате). Штат, в котором уже давно было "преодолено" большинство WASP-ов (то есть белых англосаксонских протестантов) в пользу населения преимущественно латиноамериканского происхождения. Штат с наиболее сложным и наиболее детализированным законодательством в части оружия. Штат, который "прославился" крупнейшими расовыми и антиполицейскими беспорядками еще с 1980-х, 1990-х и 2000-х.

Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этом штате происходят протесты против нового мигрантского законодательства Трампа. И тем более нет ничего удивительного, что именно здесь Трампу пришлось федерализировать Национальную Гвардию (то есть напрямую управлять ею приказами федерального уровня, а не уровня губернатора) и пытаться наводить порядок всеми доступными силами. Но есть в этом всем один интересный и важный для политики федерального уровня аспект.

Я часто спрашиваю в эфирах у журналистов и аудитории, а кто сейчас является лидером демократов? Байден на пенсии, Камала буквально сбежала от ответственности, Клинтоны не при делах, Обамы снимают свои продюсерские проекты для "Нетфликса" на Гавайях, Хакким Джефрис бьется в Палате представителей, Чак Шумер устарел, Берни и так называемый "Сквад" слишком антисистемные. Но есть еще губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — молодой, в хорошем смысле агрессивный, известный на федеральном уровне, пользуется поддержкой в своем штате, любимец Конгресса... Чем вам не новый лидер? Его пророчили на неплохие должности уже в этом цикле, но ради Байдена он не пошел на президентскую гонку.

Важно

Калифорнийский мятеж: что происходит в США, после того, как Трамп отправил нацгвардию

И именно сейчас, когда у Трампа мало того, что есть шанс спасти собственную ключевую политику — по миграции — у него еще и есть шанс показать потенциальному ключевому оппоненту, кто в доме хозяин. В его же родном штате, его же НацГвардией, по его самому болезненному вопросу (Ньюсом очень много маневрировал по миграционным проблемам, потому что является, скорее, классическим либералом в этом вопросе, что для Демпартии звучит очень консервативно). Таким образом Трамп себе решает кучу проблем одновременно — и за успехи отчитывается, и силу показывает, и Ньюсома на место ставит.

Другое дело, что получается пока так себе. Так, морпехам даже не рассчитали спальники и провиант больше чем на одни сутки — и поняли это на конец вторых суток пребывания. Но это уже лирика для геополитика — с практических сторон это противостояние действительно имеет гораздо больше измерений, чем просто "местные беспорядки".

П.с. — Китай, кстати, не упустил возможности и собственные пять копеек вставить, предупредив своих граждан в Калифорнии об опасности — да потому что там тоже одна из крупнейших в Штатах китайских диаспор.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно