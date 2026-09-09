Великобритания присоединяется к мирному плану США: как Трамп договорился с Бернемом по украинскому вопросу
Мирный план Трампа в отношении Украины, который всегда был просто мирным планом Трампа, теперь становится совместным с Великобританией, и это — новый уровень развития ситуации, подчеркивает американист Александр Краев. Два исторических союзника договорились сотрудничать с целью достижения прекращения огня в Украине…
Бернем и Трамп договорились работать над достижением перемирия в Украине.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого сошлись во мнении о необходимости работать над достижением перемирия, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. Бернем заверил в дальнейшей поддержке Киева со стороны Лондона, но в то же время четко высказался в поддержку мирных переговоров, которыми сейчас активно руководит Вашингтон. Все это происходит на фоне недавних "челночных" визитов американских эмиссаров Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву. Помимо нашего региона, лидеры обсудили Ближний Восток, подчеркнув решение не допустить появления ядерного оружия в Иране.
Если же взглянуть на эту новость через призму американской внешней политики, становится очевидным ключевой стратегический маневр Белого дома: Вашингтон сейчас активно консолидирует ближайших союзников вокруг своего видения завершения войны. Великобритания традиционно занимала одну из самых жестких позиций в отношении России, и нынешняя синхронизация риторики Бернема с Трампом указывает на то, что США успешно используют особые трансатлантические отношения для легитимизации своего мирного курса.
Для нас этот сигнал означает, что переговорный процесс постепенно превращается не просто в самостоятельную инициативу одной администрации, а в согласованную общую политику ведущих западных игроков.
Американская стратегия в целом сейчас открыто делает ставку на дипломатическую "заморозку" или стабилизацию в Европе, чтобы высвободить ресурсы для решения других глобальных задач, и Лондон готов играть в этой ситуации роль надежного партнера.
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