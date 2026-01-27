Ракеты от Трампа: как в Давосе удалось выжать из президента США защиту от российской баллистики

Результаты Давоса: Зеленский договорился с Трампом о ракетах PAC-3

По итогам встречи в Давосе Владимир Зеленский сообщил о конкретных договоренностях по усилению украинской ПВО. Главное достижение — новый пакет дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

Переговоры продолжались около часа. Зеленский назвал встречу результативной, а Дональд Трамп также дал положительную оценку диалогу.

Хотя точное количество ракет не разглашается, президент подчеркнул, что полученный пакет позволит выдержать определенное количество массированных ударов баллистикой.

Кроме оружия, обсуждали "глобальные вещи", гарантии безопасности и так называемый "план процветания".

Несмотря на сложную предвыборную риторику и дискуссии о Гренландии или взносах в НАТО, Трамп демонстрирует готовность к прямым договоренностям с Киевом в формате "быстрых решений" (deal-making). Вопрос ракет к Patriot был одной из ключевых целей украинской делегации в Давосе, и то, что он решен именно через прямой контакт с Трампом, является показательным сигналом для будущей архитектуры поддержки США.

