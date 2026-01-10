Над Харьковом сбили баллистическую ракету: в РФ пожаловались на работу ЗРК Patriot (фото)

Вооруженные силы Украины, вероятно, перебросили часть зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot в Харьковскую область. Об этом свидетельствуют опубликованные в соцсетях фотографии обломков зенитной ракеты-перехватчика PAC-3 MSE, обнаруженных на улицах Харькова.

В сообщениях профильных российских мониторинговых каналов пишут, что в Харькове замечены обломки, которые относятся к ракете PAC-3 MSE — новейшей модификации боеприпасов для ЗРК Patriot. Эти перехватчики предназначены, в том числе, для борьбы с баллистическими целями.

Появление таких фрагментов в Харькове указывает на применение передовой системы ПВО именно в этом регионе. По оценкам аналитиков, переброска Patriot стала возможной благодаря новым поставкам этих комплексов от западных партнеров Украины. Ранее большая часть систем использовалась преимущественно для обороны Киева, утверждают российские военблогеры.

"Похоже, что ВСУ перебросили в Харьковскую область вновь полученные от западных стран ЗРК Patriot в новейшей модификации с целью попытаться снизить эффективность ударов российских баллистических ракет по военной и энергетической инфраструктуре региона", — говорится в сообщении.

PAC-3 MSE против баллистических ракет

Ранее сообщалось, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ украинская ПВО смогла перехватить баллистическую ракету, целью которой был Харьков. В сети также распространяются видеозаписи, на которых, как утверждается, зафиксирован момент ее уничтожения над городом. До этого перехват таких целей считался технически крайне сложным из-за малого времени подлета — от 40 до 90 секунд.

Отметим, еще в 2024 году западные источники писали, что американские специалисты сумели модернизировать комплекс Patriot, интегрировав в него радиолокационную станцию LTAMDS с обзором в 360 градусов. Благодаря этому в ходе испытаний ЗРК сумел успешно уничтожить цель, которая имитировала оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Напомним, вечером в субботу, 10 января, российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. По словам городского головы Игоря Терехова, в Слободском районе был поражен объект инфраструктуры. Кроме того, в этом же районе обломки ракеты упали рядом с жилыми многоэтажками.