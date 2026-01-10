Над Харковом збили балістичну ракету: у РФ поскаржилися на роботу ЗРК Patriot (фото)

Збройні сили України, ймовірно, перекинули частину зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot у Харківську область. Про це свідчать опубліковані в соцмережах фотографії уламків зенітної ракети-перехоплювача PAC-3 MSE, виявлених на вулицях Харкова.

У повідомленнях профільних російських моніторингових каналів пишуть, що в Харкові помічені уламки, які належать до ракети PAC-3 MSE — новітньої модифікації боєприпасів для ЗРК Patriot. Ці перехоплювачі призначені, зокрема, для боротьби з балістичними цілями.

Поява таких фрагментів у Харкові вказує на застосування передової системи ППО саме в цьому регіоні. За оцінками аналітиків, перекидання Patriot стало можливим завдяки новим поставкам цих комплексів від західних партнерів України. Раніше більша частина систем використовувалася переважно для оборони Києва, стверджують російські військові блогери.

"Схоже, що ЗСУ перекинули в Харківську область новоотримані від західних країн ЗРК Patriot у новітній модифікації з метою спробувати знизити ефективність ударів російських балістичних ракет по військовій та енергетичній інфраструктурі регіону", — йдеться в повідомленні.

PAC-3 MSE проти балістичних ракет

Раніше повідомлялося, що вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ українська ППО змогла перехопити балістичну ракету, метою якої був Харків. У мережі також поширюються відеозаписи, на яких, як стверджується, зафіксовано момент її знищення над містом. До цього перехоплення таких цілей вважалося технічно вкрай складним через малий час підльоту — від 40 до 90 секунд.

Зазначимо, ще 2024 року західні джерела писали, що американські фахівці зуміли модернізувати комплекс Patriot, інтегрувавши в нього радіолокаційну станцію LTAMDS з оглядом у 360 градусів. Завдяки цьому під час випробувань ЗРК зумів успішно знищити ціль, яка імітувала оперативно-тактичну балістичну ракету.

Нагадаємо, увечері в суботу, 10 січня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову. За словами міського голови Ігоря Терехова, у Слобідському районі було уражено об'єкт інфраструктури. Крім того, у цьому ж районі уламки ракети впали поруч із житловими багатоповерхівками.