Пентагон утричі збільшить виробництво ракет для системи ППО Patriot: що відомо про нову угоду

З 600 до 2000 одиниць планує збільшити щорічне виробництво боєприпасу PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) американська компанія Lockheed Martin. Це на сьогодні найсучасніша версія ракети-перехоплювача для ЗРК Patriot, який, зокрема, використовується і в Україні.

Напередодні Міністерство оборони США в партнерстві з Lockheed Martin оголосило про підписання семирічної рамкової угоди, яка встановлює нову, перетворювальну модель закупівель для розширення виробництва і закупівель боєприпасів, повідомили в оборонному відомстві.

Угода є прямим результатом нової Стратегії трансформації закупівель Міністерства, презентованої міністром оборони Пітом Хегсетом у листопаді минулого року.

"Ми стабілізуємо сигнали попиту. Ми укладатимемо з компаніями більші та довгостроковіші контракти на перевірені системи, щоб ці компанії могли впевнено інвестувати більше коштів у розвиток промислової бази, яка забезпечує наші системи озброєння швидшими темпами", — наголосив Гегсет.

Відео дня

Плани щодо збільшення випуску ракет для ЗРК Patriot покликані привести виробничі потужності у відповідність до довгострокового попиту, необхідного для збройних сил США, союзників і країн-партнерів.

У вересні минулого року віцепрезидент Lockheed з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони Джейсон Рейнольдс заявляв, що нещодавні бойові показники PAC-3 MSE підтвердили, що ця система є обов'язковою для США та їхніх союзників по всьому світу. Він пообіцяв постачання "рекордної кількості перехоплювачів" протягом кількох років.

ЗРК Patriot вже закупили Німеччина, Швеція, Іспанія, Румунія, Греція, Нідерланди, Японія, Кувейт, Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар, Південна Корея.

ЗРК Patriot в Україні — значення для системи ППО України

Зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3 являє собою один із найдосконаліших елементів сучасної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Він є одним із найефективніших способів збиття російських балістичних ракет. Комплекс також здатний забезпечити захист від крилатих ракет, безпілотників, авіації.

Поява "Петріотів" на території України дала змогу прикрити найважливіші стратегічні об'єкти та великі міста, даючи змогу знизити наслідки масштабних російських атак по великих населених пунктах, енергетиці тощо.

Інтенсивне використання цих комплексів у бойових діях в Україні дало змогу впровадити низку критично важливих оновлень, як на програмному, так і на апаратному рівні.

18 листопада 2025 року Агентство з оборонного співробітництва та безпеки (DSCA) повідомило, що Україна запросила у Вашингтона модернізацію зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зокрема, йшлося про модернізацію пускових установок М901 до стандарту М903. Остання була розроблена у відповідь на зростаючу потребу в захисті від різних загроз, включно з балістичними і крилатими ракетами.

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для цього.

Зазначимо, що Україна вже застосовує ЗРК Patriot з модернізованими пусковими М903 і ракетами PAC-3/PAC-3MSE, що підтверджується офіційними фотографіями. Однак значна частина комплексів, поставлених Німеччиною, все ще використовує пускові М901.

ЗРК Patriot в Україні: наскільки ефективними вони виявилися

Перші ЗРК Patriot приїхали в Україну у квітні 2023 року, хоча про їх постачання українська влада просила ще за рік до повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Уже в ніч на 4 травня 2023 року захисники України збили за допомогою Patriot російську крилату ракету Х-47 "Кинджал", яка раніше вважалася невразливою. Українських військових, які зробили це, навчали у штаті Оклахома.

Згодом в Україну прибули ще кілька ЗРК Patriot, а для росіян вони стали ціллю №1. Навіть ходили чутки про знищення одного з комплексів у Київській області. Пізніше з'ясувалося, що ЗРК було пошкоджено, але не знищено.

Не так давно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні треба ще 25 ЗРК Patriot, щоб повністю закрити важливі об'єкти.

У жовтні минулого року вчений з університету Осло Фабіан Хоффманн звернув увагу, що ефективність збиття ракет ЗС РФ із серпня до вересня зменшилася в шість разів, хоча росіяни почали запускати менше балістики.

Це, зокрема, пояснюється тим, що росіяни модернізували свої ракети, особливо "Іскандер", з огляду на алгоритм роботи Patriot, а також змінили тактику вибору цілей, зосередившись більше на тих, які менше захищені засобами ППО.

Третя причина — банальна нестача ракет для систем протиповітряної оборони.

Улітку 2025 року Російська Федерація щонайменше двічі запускала по Україні понад 500 засобів ураження різних типів. Початок нальотів збігся з періодом, коли США призупинили надання ракет для ЗРК Patriot і ракет "повітря-повітря" для F-16. Причиною проблем стало одноосібне рішення глави Пентагону Піта Гегсета.

Нагадаємо, що відомо про модифікацію "Іскандерів" і про можливість їх збивання ЗРК Patriot.