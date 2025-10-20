Україні потрібно 25 комплексів Patriot: скільки коштуватимуть ЗРК і як довго їх очікувати

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США заявив, що Україна готує контракт на поставку 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які Україна отримуватиме протягом кількох років. Така кількість систем зумовлена потребами ЗСУ, але поставки залежатимуть від черги на їхнє виробництво для інших країн.

Український лідер зазначив, що частина ЗРК Patriot, які перебувають у розпорядженні ключових європейських країн, належить США, і в разі "доброї волі" з боку Білого дому вони могли б бути передані Україні за сприяння європейських партнерів.

"Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву — зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення", — сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express звернули увагу на питання ціни 25 Patriot і потенційних термінів виконання такого контракту. Зазначається, що бюджетна оцінка угоди залежить від складу кожної батареї (комплект РЛС, командних пунктів, пускових установок і боєкомплекту ракет) і від того, за якою ціною продаватимуться ракети-перехоплювачі.

Як орієнтир наводять останню відому пропозицію США від 29 серпня 2025 року для Данії: спочатку було зазначено максимальну суму до 8,5 млрд доларів, а потім оціночна вартість впала до 3,2 млрд за пакет, що містить обмежений набір елементів (дві РЛС AN/MPQ-65, два командні пункти, шість пускових і мінімальний боєкомплект ракет — 36 GEM-T і 20 MSE).

Таким чином одна батарея Patriot PAC 3 у мінімальній комплектації обійшлася Данії в 1,6 млрд доларів. Але для України, де ці ЗРК застосовуються в реальних бойових діях, необхідна більша кількість перехоплювачів. На думку аналітиків, ідеться про боєкомплект у 54 ракет MSE.

"Мінімальна ціна MSE до Patrtiot на найближчі роки — 4,97 млн доларів за одну протиракету. І це ціна для збройних сил США, за якою Пентагон їх замовив для своїх потреб, на експорт вона, очевидно, буде дорожчою. Тому ще додаємо умовні 250 млн доларів за ракети, і тоді ціна за неповну батарею становитиме 1,85 млрд доларів. А от 25 батарей Patriot PAC 3 це вже тоді про понад 46 млрд доларів", — вважають у Defense Express.

Тим часом, продовжують аналітики, ключова проблема не в грошах, а у виробничій черзі та вже оголошених замовленнях європейських країн. Так, низка держав, зокрема Польща, Швейцарія, Швеція, Румунія, Німеччина і Нідерланди або замовили, або декларували замовлення на Patriot. Сумарно йдеться про 35 батарей, деякі з яких мають обумовлені терміни постачання і будуть надані Україні у вигляді компенсації.

Але якщо, наприклад, швейцарський контракт можуть "посунути" заради Києва, то Польща вже висловила свою позицію і не стане поступатися своїми ЗРК, які будуть поставлені аж до 2029 року.

"Таким чином, отримання всіх 24 батарей можливо очікувати не раніше ніж за 12 років з моменту укладення контракту, якщо щось дійсно кардинально не зміниться", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, військовий оглядач "Мілітарного" Вадим Кушніков розповів, що росіяни модифікують свої ракетні комплекси "Іскандер", щоб зменшити шанс їхнього перехоплення. Однак американські фахівці слідкують за змінами та покращують свої зенітні комплекси Patriot, які входять до системи ППО України, з урахуванням досвіду російських ударів.