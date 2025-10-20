Украине нужно 25 комплексов Patriot: сколько будут стоить ЗРК и как долго их ожидать

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США заявил, что Украина готовит контракт на поставку 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые Украина будет получать в течение нескольких лет. Такое количество систем обусловлено потребностями ВСУ, но поставки будут зависеть от очереди на их производство для других стран.

Украинский лидер отметил, что часть ЗРК Patriot, находящихся в распоряжении ключевых европейских стран, принадлежит США и в случае "доброй воли" со стороны Белого дома они могли бы быть переданы Украине при содействии европейских партнеров.

"Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива — сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения", — сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Комментируя новость обозреватели Defense Express обратили внимание на вопрос цены 25 Patriot и потенциальных сроках выполнения такого контракта. Отмечается, что бюджетная оценка сделки зависит от состава каждой батареи (комплект РЛС, командных пунктов, пусковых установок и боекомплекта ракет) и от того, по какой цене будут продаваться ракеты-перехватчики.

В качестве ориентира приводят последнее известное предложение США от 29 августа 2025 года для Дании: изначально обозначалась максимальная сумма до 8,5 млрд долларов, а затем оценочная стоимость упала до 3,2 млрд за пакет, включающий ограниченный набор элементов (две РЛС AN/MPQ-65, два командных пункта, шесть пусковых и минимальный боекомплект ракет — 36 GEM-T и 20 MSE).

Таким образом одна батарея Patriot PAC 3 в минимальной комплектации обошлась Дании в 1,6 млрд долларов. Но для Украины, где данные ЗРК применяются в реальных боевых действиях, необходимо большее количество перехватчиков. По мнению аналитиков, речь идет о боекомплекте в 54 ракет MSE.

"Минимальная цена MSE до Patrtiot на ближайшие годы – 4,97 млн ​​долларов за одну противоракету. И это цена для вооруженных сил США, по которой Пентагон их заказал для своих нужд, на экспорт она, очевидно, будет дороже. Поэтому еще добавляем условные 250 млн долларов за ракеты, и тогда цена за неполную батарею составит 1,85 млрд долларов. А вот 25 батарей Patriot PAC 3 это уже тогда о более чем 46 млрд долларов", — считают в Defense Express.

Между тем, продолжают аналитики, ключевая проблема не в деньгах, а в производственной очереди и уже объявленных заказах европейских стран. Так ряд государств, в том числе Польша, Швейцария, Швеция, Румыния, Германия и Нидерланды либо заказали, либо декларировали заказ на Patriot. Суммарно речь идет о 35 батарей, некоторые из которых имеют оговоренные сроки поставок и будут предоставлены Украине в виде компенсации.

Но если, к примеру, швейцарский контракт могут "подвинуть" ради Киева, то Польша уже высказал свою позицию и не станет уступать свои ЗРК, которые будут поставлены вплоть до 2029.

"Таким образом, получение всех 24 батарей возможно ожидать не ранее чем через 12 лет с момента заключения контракта, если что-то действительно кардинально не изменится", — подытожили аналитики.

Напомним, военный обозреватель "Милитарного" Вадим Кушников рассказал, что россияне модифицирует свои ракетные комплексы "Искандер" с целью уменьшить шанс их перехвата. Однако американские специалисты следят за изменениями и улучшают свои зенитные комплексы Patriot, которые входят в систему ПВО Украины, с учетом опыта российских ударов.