17 Patriot для Украины: Трамп не ответил, когда ВСУ получат обещанные ЗРК (видео)

Журналист спросил президента США об обещанной еще два месяца назад поставке Украине ЗРК Patriot. Но Дональд Трамп взамен заявил, что "любит Украину".

Трамп уклонился от ответа на вопрос об обещанной поставке Украине 17 установок Patriot, заявив, что он положит конец войне. Это произошло во время короткой пресс-конференции на пути президента США в Великобританию, куда он направляется с визитом.

Дональд Трамп не ответил на вопрос о "Патриотах"

Журналист напомнил: "Вы обещали 17 Patriot Украине два месяца назад".

Это обещание президент США дал 14 июля 2025 года во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп спросил: "Откуда вы?"

Журналист: "Из Украины. Они поступят? Вы знаете, когда они будут доставлены?"

Трамп: "Что? Кто доставлен?"

Журналист: "Патриоты. Вы обещали 17 Patriot Украине два месяца назад".

"Позвольте мне сказать, что я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я и подумал, что у вас легкий украинский акцент. Но страна находится в трудном положении. Это никогда не должно было произойти, но я собираюсь это остановить", — заявил Дональд Трамп.

Президент США также повторил свою новую сентенцию о том, как он остановил семь войн за восемь месяцев, вновь сказал, что надеялся, что войну в Украине будет остановить легче всего, потому что он "знает Путина", но Владимир Зеленский и Владимир Путин "ненавидят" друг друга — поэтому это трудная задача и ушел.

Напомним, тем временем администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" первым поставкам американского вооружения для Украины, которые оплачиваются за счет союзников по НАТО. Это решение открывает путь к возобновлению поставок оружия Киеву после перерыва.

А вопрос журналиста из Австралии о бизнесе Дональда Трампа вызвал резкую реакцию у президента США. Американский лидер уклонился от развернутого ответа, а после этого приказал журналистам замолчать.