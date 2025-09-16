"Вы вредите Австралии": Трамп начал угрожать репортеру после вопроса о его бизнесе (видео)

Вопрос журналиста о бизнесе Дональда Трампа вызвал резкую реакцию у президента США. Американский лидер уклонился от развернутого ответа, а после этого приказал журналистам замолчать.

Related video

Резкий ответ Дональда Трампа относительно его предпринимательской деятельности прозвучал во время общения с журналистами возле Белого дома 16 сентября. Австралийский журналист спросил, должен ли действующий президент США активно вести бизнес.

Трамп резко отреагировал на вопрос о своей бизнес-деятельности. На видео с 10:46.

"Я не занимаюсь бизнесом, дети занимаются", — ответил Трамп и спросил у журналиста, откуда тот приехал.

Услышав, что репортер из Австралии, американский лидер заявил, что тот сильно вредит своей стране.

"Вы сейчас очень вредите Австралии, а они хотят со мной объясниться. Вы же знаете, что ваш лидер скоро приедет ко мне? Я расскажу ему о вас. Вы задаете очень плохой тон", — сказал Дональд Трамп.

После этого президент США отошёл к другим репортёрам, а на волну других вопросов бросил в сторону журналистов короткую реплику: "Тихо!" ("Quiet!").

Напомним, во время общения с журналистами 15 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в прошлом году от наркотиков в США умерли 300 млн человек. При этом общая численность населения Штатов составляет около 340 млн.

Информационное агентство Reuters 16 сентября писало, что Дональд Трамп подал иск на $15 млрд против газеты New York Times, четырех репортеров и издательства Penguin Random House из-за ряда материалов о нем. Он обвинил журналистов в оскорблении и нанесении ущерба его репутации.